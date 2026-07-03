Punjene piroške kojima je teško odoljeti: Mekane iznutra, hrskave izvana i savršene za svaki obrok

Tražite ideju za ukusan doručak, brzu večeru ili slani zalogaj koji će nestati sa stola u nekoliko minuta? Punjene piroške uvijek su pun pogodak. Mekano domaće tijesto, bogati nadjev od sira, šunke i vrhnja te hrskava zlatna korica čine ih omiljenim izborom za cijelu obitelj. Najbolje od svega je što nadjev možete prilagoditi vlastitom ukusu i iskoristiti sastojke koje već imate u hladnjaku. Recept je podijelila food blogerica @marijakitchen. Uživajte!

Sastojci:

Za tijesto:

400 ml tople vode

pola kockice svježeg kvasca

2 žličice šećera

2 žličice soli

500 do 600 g glatkog brašna (po potrebi)

2 žlice ulja za premazivanje tijesta

Za nadjev:

sir po želji

vrhnje

šunka

Nadjev možete prilagoditi vlastitom ukusu – odličan izbor su i mozzarella, kulen, svježi sir, feta, gljive ili špinat.

Priprema: U toplu vodu dodajte izmrvljeni kvasac i šećer te promiješajte dok se kvasac ne otopi. Dodajte dio brašna, a zatim umiješajte sol i postupno dodajte ostatak brašna. Tijesto možete najprije miješati vilicom ili pjenjačom, a zatim ga kratko zamijesiti rukama. Po potrebi dodajte još malo brašna dok ne dobijete mekano i elastično tijesto koje se više ne lijepi za ruke. Tijesto stavite u zdjelu, premažite ga s dvije žlice ulja i ostavite da se diže oko 30 minuta, odnosno dok se ne udvostruči. Nadošlo tijesto prebacite na lagano nauljenu radnu površinu i podijelite na 12 jednakih dijelova. Od svakog dijela oblikujte kuglicu. Svaku kuglicu rukama razvucite u pravokutnik. Ako je potrebno, ruke lagano nauljite kako se tijesto ne bi lijepilo i ostalo mekano. Na sredinu stavite nadjev od sira, vrhnja i šunke. Rubove lagano preklopite prema unutra, a zatim zarolajte kako nadjev tijekom prženja ne bi izlazio. Piroške pržite u dobro zagrijanom dubokom ulju nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite ih na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće. Poslužite ih još tople, uz čašu jogurta, kiselo vrhnje ili omiljeni umak.