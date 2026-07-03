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mljac!

Punjene piroške kojima je teško odoljeti: Mekane iznutra, hrskave izvana i savršene za svaki obrok

@marijakitchen/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
03.07.2026.
u 09:30

Izvana hrskave, a iznutra mekane i bogato punjene, ove domaće piroške odličan su izbor za doručak, večeru ili druženja kada želite pripremiti nešto što će svi tražiti još.

Tražite ideju za ukusan doručak, brzu večeru ili slani zalogaj koji će nestati sa stola u nekoliko minuta? Punjene piroške uvijek su pun pogodak. Mekano domaće tijesto, bogati nadjev od sira, šunke i vrhnja te hrskava zlatna korica čine ih omiljenim izborom za cijelu obitelj. Najbolje od svega je što nadjev možete prilagoditi vlastitom ukusu i iskoristiti sastojke koje već imate u hladnjaku. Recept je podijelila food blogerica @marijakitchen. Uživajte! 

Sastojci:

Za tijesto:

  • 400 ml tople vode
  • pola kockice svježeg kvasca
  • 2 žličice šećera
  • 2 žličice soli
  • 500 do 600 g glatkog brašna (po potrebi)
  • 2 žlice ulja za premazivanje tijesta

Za nadjev:

  • sir po želji
  • vrhnje
  • šunka

Nadjev možete prilagoditi vlastitom ukusu – odličan izbor su i mozzarella, kulen, svježi sir, feta, gljive ili špinat.

Priprema: U toplu vodu dodajte izmrvljeni kvasac i šećer te promiješajte dok se kvasac ne otopi. Dodajte dio brašna, a zatim umiješajte sol i postupno dodajte ostatak brašna. Tijesto možete najprije miješati vilicom ili pjenjačom, a zatim ga kratko zamijesiti rukama. Po potrebi dodajte još malo brašna dok ne dobijete mekano i elastično tijesto koje se više ne lijepi za ruke. Tijesto stavite u zdjelu, premažite ga s dvije žlice ulja i ostavite da se diže oko 30 minuta, odnosno dok se ne udvostruči. Nadošlo tijesto prebacite na lagano nauljenu radnu površinu i podijelite na 12 jednakih dijelova. Od svakog dijela oblikujte kuglicu. Svaku kuglicu rukama razvucite u pravokutnik. Ako je potrebno, ruke lagano nauljite kako se tijesto ne bi lijepilo i ostalo mekano. Na sredinu stavite nadjev od sira, vrhnja i šunke. Rubove lagano preklopite prema unutra, a zatim zarolajte kako nadjev tijekom prženja ne bi izlazio. Piroške pržite u dobro zagrijanom dubokom ulju nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite ih na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće. Poslužite ih još tople, uz čašu jogurta, kiselo vrhnje ili omiljeni umak.
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