Otkriveno šest ženskih osobina koje najviše privlače muškarce: Nisu u pitanju samo obline

Svijet modernog upoznavanja uistinu može biti iscrpljujuć. Na aplikacijama poput Tindera ili Badooa, čini se kao da se bez prestanka izmjenjuju profili, no rezultati su često ograničeni ili se svode na susrete s osobama koje jednostavno nisu za vas, bez obzira tražite li ozbiljnu vezu ili nešto kratkoročno. Iako je privlačnost iznimno subjektivna stvar i svatko ima vlastite preferencije, to ne znači da neke od tih preferencija nisu popularnije od drugih. Upravo je to proučila nova studija koju je provela popularna aplikacija za upoznavanje Badoo, a koja je otkrila da postoji šest specifičnih ženskih osobina koje muškarcima češće zapnu za oko i povećavaju vjerojatnost spoja, prenosi Daily Mail. Te osobine pokrivaju širok raspon karakteristika, od onih na koje možemo utjecati do onih s kojima smo jednostavno rođeni, no važno je zapamtiti da je svatko lijep na svoj način.

Prva stvar koja se ističe, i to s dobrim razlogom, jest lijep osmijeh. Kvalitetna profilna fotografija ključna je za uspjeh na aplikacijama, a osmijeh ne samo da odaje dojam prijateljske i pristupačne osobe, već su i zubi iznimno važan faktor. Prema istraživanju Match Grupe, oko 60 posto muškaraca i čak 71 posto žena izjavilo je kako im je lijep osmijeh presudan kod odabira partnera. Odmah uz osmijeh, iako se na prvu možda ne čini toliko bitnim, nalaze se i nokti. Podaci iz studije sugeriraju da korisnici itekako obraćaju pažnju na nokte na rukama, vjerojatno zato što se oni percipiraju kao jasan pokazatelj osobne higijene. Ako su nečiji nokti neuredni ili prljavi, to bi mogao biti znak za uzbunu koji će mnoge odbiti već na samom početku.

Kad je riječ o fizičkim karakteristikama koje se ne mogu tako lako promijeniti, boja kose i očiju igraju značajnu ulogu. Studija je pokazala kako brinete imaju prednost pred plavušama. Badoo tvrdi da je udio poruka poslanih ženama sa smeđom kosom iznosio čak 40 posto, dok su plavuše dobile svega 15 posto poruka. Naravno, moguće je da je na ovaj omjer utjecala i činjenica da u populaciji jednostavno ima više brineta. Slično tome, iako bi mnogi pretpostavili da su plave oči na vrhu liste želja, podaci aplikacije Badoo pokazali su da su smeđe oči zapravo popularnije. Žene sa smeđim očima primile su najviše poruka, što razbija dugogodišnji mit o privlačnosti plavih očiju.

Naposljetku, tu su visina i tip tijela. Preferencije oko visine česta su tema u svijetu spojeva, a najpoznatiji je klišej o muškarcima koji svoju visinu zaokružuju na više brojeve. No, kada je situacija obrnuta, čini se da muškarci preferiraju žene prosječne visine. Badoo navodi da je oko 46 posto muškaraca iskazalo sklonost prema ženama visine između 160 i 170 centimetara. Što se tiče tipa tijela, podaci su pokazali da su najviše poruka dobivale žene s, kako je opisano, 'prosječnim' tipom tijela. Iako je ovo vrlo široka i neprecizna definicija koja može obuhvatiti najrazličitije figure, upravo je ta skupina bila najpopularnija, kako pokazuje istraživanje koje je provela aplikacija Badoo.

Iako fizički atributi često služe kao početni filter, noviji trendovi pokazuju da se fokus sve više pomiče prema dubljim kvalitetama i osobinama ličnosti. Suvremeni muškarci, osim izgleda, sve više traže i cijene partnerice koje posjeduju emocionalnu zrelost i neovisnost. Među najpoželjnijim osobinama koje se ističu su samopouzdanje, odnosno žena koja je svjesna svoje vrijednosti i ne traži stalnu potvrdu od drugih, te dobar smisao za humor. Sposobnost smijanja na tuđi, ali i na vlastiti račun, te općenito vedar i pozitivan pogled na život visoko su na ljestvici prioriteta. Uz to, iznimno se cijeni neovisnost - partnerica koja ima ispunjen život, vlastite interese, hobije i društveni krug smatra se daleko atraktivnijom.

Na shvaćanje privlačnosti u modernom svijetu snažno utječu digitalne tehnologije i društvene mreže. Platforme poput Instagrama i TikToka često promoviraju idealizirane i retuširane prikaze ljepote, što može stvoriti nerealna očekivanja i pritisak, kako za žene tako i za muškarce. Ipak, kao svojevrsna reakcija na taj trend, javlja se sve veći naglasak na važnost autentičnosti i prirodnosti. Čini se da muškarci sve više cijene žene koje su svoje i ne pretvaraju se da su nešto što nisu. Aplikacije za upoznavanje promijenile su način na koji se ljudi povezuju, ali su istovremeno donijele i nove izazove u održavanju iskrenih odnosa. U konačnici, iako fizički izgled ostaje važan prvi dojam, osobine poput iskrenosti, podrške i emocionalne zrelosti postaju ključne za izgradnju kvalitetnog i dugoročnog odnosa.