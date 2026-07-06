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Što se događa u ženskom mozgu tijekom orgazma? Fascinantnije je nego što smo mislili…

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
06.07.2026.
u 22:00

Ženski orgazam traje nekoliko sekundi duže od muškog.

Znanstvenici sa Sveučilišta Rutgers otkrili su kako spolni odnos na živčani sustav žena djeluje tako da ga u potpunosti ukoči zbog čega su žene tada nisu sposobne osjetiti bol već samo zadovoljstvo. Orgazam vrši utjecaj na čak 30 različitih područja mozga uključujući one odgovorne za osjećaje, osjet, užitak, zadovoljstvo i pamćenje, tvrde znanstvenici, piše CBC. 

Provedeno istraživanje otkrilo je da ženama za dostizanje orgazma masturbacijom potrebno između pet i dvadeset minuta, a MRI skenerom mozga otkrivene su zanimljive činjenice o tome što se događa u ženskom mozgu za vrijeme doživljavanja orgazma. Kako tvrde znanstvenici, dvije minute prije orgazma potiče se moždana aktivnost u područjima koja se inače aktiviraju za vrijeme konzumacije hrane i pića. Trenutak prije doživljavanja orgazma uočena je pojačana aktivnost drugih dijelova mozga poput osjetljive moždane opne koja prima informacije od ostalih dijelova tijela i talamusa koji signale otpušta do drugih dijelova tijela.

Onoga trenutka kada orgazam započne aktiviraju se i preostala područja u mozgu poput onih odgovornih za emocije i osjećaje. Posljednji dio mozga koji se aktivira je hipotalamus, 'kontrolni' dio mozga koji je odgovoran za reguliranje temperature, osjećaja gladi, žeđi ili umora.

"Ženski orgazam potiče jake reakcije koje uključuju mozak i cijelo tijelo", tvrdi Barry Komisaruk, profesor sa sveučilišta Rutgers te dodaje kako je potvrđeno da ženski orgazmi traju znatno dulje. Tako ženski orgazam traje u prosjeku između 10 i 15 sekundi, a muški oko šest sekundi. Osim što dulje uživaju u orgazmu, žene su u mogućnosti doživjeti ih nekoliko u kraćem razdoblju.
Ključne riječi
mozak orgazam žene intima seks

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