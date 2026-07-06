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Otvoreno i emotivno

‘Imala je gotovo pet godina, a nije znala boje’: Podcast Mame kod Lane prvi put otvara temu posvajanja

Mame kod Lane
Foto: Promo
VL
Autor
Promo
06.07.2026.
u 15:32

U srijedu, 8. srpnja, izlazi 78. epizoda podcasta Mame kod Lane u kojoj autorica i voditeljica Lana Gojak Bajt po prvi put otvara temu posvajanja djece - jednu od važnih roditeljskih tema o kojoj se u javnosti još uvijek premalo govori.

Gošća epizode je Dunja Bonacci Skenderović, politologinja i stručnjakinja za rodnu ravnopravnost, suzbijanje nasilja nad ženama i istraživanje femicida. No ovoga puta ne gostuje kao stručnjakinja, već kao majka koja je prije 16 godina posvojila dvije djevojčice.

U iskrenom razgovoru Dunja govori o odluci da postane posvojiteljica, postupku posvajanja, prvim susretima s djecom, izazovima roditeljstva, traumama koje djeca često nose sa sobom te važnosti psihološke podrške cijeloj obitelji. Posebno emotivan trenutak razgovora obilježila je njezina rečenica:

"Starija je imala gotovo pet godina, a nije znala boje. Prvu rođendansku tortu dobila je tek za svoj peti rođendan."

Osim osobnog iskustva, epizoda otvara i brojna društvena pitanja – od funkcioniranja sustava posvajanja i razlike između posvajanja i udomiteljstva do razgovora s djecom o njihovu podrijetlu, ali i tema nasilja nad ženama i femicida, kojima se Dunja profesionalno bavi.

Mame kod Lane
Foto: Promo

"Moja kći ima pet godina. Slušajući Dunju, mogla sam samo razmišljati koliko je jedno dijete te dobi malo i nezaštićeno te koliko toga može nositi sa sobom prije nego pronađe svoj dom," ističe Lana Gojak Bajt.

Podcast Mame kod Lane već tri godine otvara prostor za iskrene razgovore o roditeljstvu, obitelji i izazovima odrastanja. Kroz više od 75 epizoda ugostio je brojne roditelje, liječnike, psihologe i stručnjake, s ciljem pružanja podrške, znanja i razumijevanja roditeljima i svima koji sudjeluju u odgoju djece.

Nova epizoda dostupna je od srijede, 8. srpnja, na YouTube kanalu Mame kod Lane te na svim audio podcast platformama.

Ključne riječi
Lana Gojak Lana Gojak Bajt Mame kod Lane

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