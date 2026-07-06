‘Imala je gotovo pet godina, a nije znala boje’: Podcast Mame kod Lane prvi put otvara temu posvajanja

Gošća epizode je Dunja Bonacci Skenderović, politologinja i stručnjakinja za rodnu ravnopravnost, suzbijanje nasilja nad ženama i istraživanje femicida. No ovoga puta ne gostuje kao stručnjakinja, već kao majka koja je prije 16 godina posvojila dvije djevojčice.

U iskrenom razgovoru Dunja govori o odluci da postane posvojiteljica, postupku posvajanja, prvim susretima s djecom, izazovima roditeljstva, traumama koje djeca često nose sa sobom te važnosti psihološke podrške cijeloj obitelji. Posebno emotivan trenutak razgovora obilježila je njezina rečenica:

"Starija je imala gotovo pet godina, a nije znala boje. Prvu rođendansku tortu dobila je tek za svoj peti rođendan."

Osim osobnog iskustva, epizoda otvara i brojna društvena pitanja – od funkcioniranja sustava posvajanja i razlike između posvajanja i udomiteljstva do razgovora s djecom o njihovu podrijetlu, ali i tema nasilja nad ženama i femicida, kojima se Dunja profesionalno bavi.

Foto: Promo

"Moja kći ima pet godina. Slušajući Dunju, mogla sam samo razmišljati koliko je jedno dijete te dobi malo i nezaštićeno te koliko toga može nositi sa sobom prije nego pronađe svoj dom," ističe Lana Gojak Bajt.

Podcast Mame kod Lane već tri godine otvara prostor za iskrene razgovore o roditeljstvu, obitelji i izazovima odrastanja. Kroz više od 75 epizoda ugostio je brojne roditelje, liječnike, psihologe i stručnjake, s ciljem pružanja podrške, znanja i razumijevanja roditeljima i svima koji sudjeluju u odgoju djece.

Nova epizoda dostupna je od srijede, 8. srpnja, na YouTube kanalu Mame kod Lane te na svim audio podcast platformama.