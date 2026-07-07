Neurolog otkriva: 'Ove tri stvari nikada ne radim kako bih izbjegao moždani udar'

Moždani udar je hitno medicinsko stanje opasno po život, a nastaje kada se prekine dotok krvi u dio mozga, što dovodi do odumiranja moždanih stanica. Posljedice mogu biti trajne i teške, utječući na govor, pokretljivost i cjelokupnu kvalitetu života. Upravo zato savjeti stručnjaka o prevenciji imaju neprocjenjivu vrijednost. Dr. Baibing Chen, neurolog, liječnik-znanstvenik i biostatističar s dvostrukom certifikacijom, koji na društvenim mrežama popularizira savjete za zdravlje mozga, iz prve je ruke svjedočio kako naizgled bezazlene, svakodnevne navike mogu dovesti do katastrofe.

Na temelju svojeg bogatog kliničkog iskustva, dr. Chen, poznat i kao Dr. Bing, izdvojio je tri aktivnosti koje osobno izbjegava kako bi minimizirao vlastiti rizik, a preporučuje i drugima da slijede njegov primjer. Njegova upozorenja, koja su na TikToku pregledana više od pet milijuna puta, iznenadila su mnoge, jer se odnose na aktivnosti koje se često percipiraju kao zdrave ili, u najmanju ruku, bezopasne. Prva stavka na njegovom popisu "zabranjenih" stvari su energetska pića. Iako mnogi posežu za njima radi brzog podizanja energije, dr. Chen naglašava kako se osobno drži samo obične kave ujutro. Objašnjava da mnoga energetska pića sadrže iznimno visoke razine kofeina, često premašujući preporučeni dnevni limit za većinu odraslih osoba.

Problem se, međutim, ne zaustavlja na kofeinu. Ta pića često sadrže i druge stimulanse poput guarane, koja je i sama dodatni izvor kofeina, te taurina, koji može pojačati učinke stimulansa. Takva potentna kombinacija, upozorava dr. Chen, može ozbiljno poremetiti sposobnost krvnih žila da se same reguliraju te značajno povećati rizik od opasnih srčanih aritmija. Nepravilni srčani ritmovi mogu pak dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka, a kada ti ugrušci krvotokom dospiju do mozga, posljedica može biti ishemijski moždani udar. Osim ovog izravnog rizika, dr. Chen ističe i drugu, manje poznatu opasnost: prekomjerne količine vitamina B, koje se često dodaju u energetska pića, s vremenom mogu dovesti do oštećenja živaca.

Druga opasna navika koje se kloni događa se u teretani i tiče se vježbi snage. Iako je tjelesna aktivnost ključna za zdravlje, određene tehnike mogu biti kontraproduktivne, pa čak i opasne. "Ne radim maksimalna ponavljanja, odnosno ne dižem najveću težinu koju mogu podići samo jednom, i nikada ne dižem teške utege dok zadržavam dah", pojašnjava dr. Chen. Ova praksa, poznata kao Valsalvin manevar, uzrokuje nagli i ekstremni porast sistoličkog krvnog tlaka, koji ponekad može skočiti i na vrijednosti iznad 400 mmHg. Takav ogroman i iznenadni pritisak predstavlja masivan udar na krvne žile u mozgu.

Dr. Chen kaže kako je u svojoj praksi vidio slučajeve gdje je upravo to izazvalo krvarenje u mozgu, stanje poznato i kao "moždani udar dizača utega". Srećom, postoje sigurniji načini za izgradnju snage. On preporučuje vježbanje s kontroliranim disanjem, s naglaskom na izdisaj tijekom najvećeg napora, te korištenje nešto manjih težina uz veći broj ponavljanja. Na taj se način može postići zavidna snaga bez izlaganja mozga ekstremnim skokovima tlaka.

Posljednje upozorenje odnosi se na jogu, popularnu praksu cijenjenu zbog brojnih dobrobiti za tijelo i um. Dr. Chen odmah na početku ističe kako je joga općenito fantastična za zdravlje, no problem leži u specifičnim položajima koji vrat dovode u ekstremne pozicije. Konkretno, opasnost predstavljaju položaji koji tjeraju vrat u stanje ekstremne hiperekstenzije (pretjerano savijanje unatrag) ili hiperfleksije (pretjerano savijanje prema naprijed). U rijetkim, ali dokumentiranim slučajevima, ovakvi pokreti mogu dovesti do disekcije, što je medicinski termin za puknuće ili rascjep stijenke krvne žile u vratu. Takvo oštećenje arterije može uzrokovati stvaranje ugruška i posljedično izazvati moždani udar. Zbog toga, neurolog savjetuje svima koji prakticiraju jogu da budu iznimno svjesni položaja svog vrata i da izbjegavaju bilo kakvo ekstremno naprezanje u tom osjetljivom području. Pažljivost i umjerenost ključ su sigurne i korisne prakse.