Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
vrlo je jednostavna

Budite se usred noći i ne možete ponovno zaspati? Isprobajte ovu metodu koja djeluje u pet minuta

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
20.01.2026.
u 19:20

Vjerojatno se zbog lošeg rasporeda spavanja, stresa ili čak loših prehrambenih navika budite usred noći

Nema ništa gore nego probuditi se usred noći i shvatiti da jednostavno ne možete ponovno zaspati. Ti trenuci frustracije mogu trajati satima, ostavljajući vas umornima i razdražljivima, a jutro se čini dalekim i nemogućim za izdržati. No, jedan je neuroznanstvenik podijelio jednu stvar za koju je uvjeren da će vam pomoći da ponovno zaspite ako ste se probudili usred noći.

Kada je riječ o spavanju, tada se većina ljudi nada da će se probuditi osvježeno i spremno za početak dana. Nažalost, to nije uvijek slučaj. Često se, vjerojatno zbog lošeg rasporeda spavanja, stresa ili čak loših prehrambenih navika, možete naći kako se budite usred noći, a onda se uznemirite i stresirate zbog toga koliko vam je sna ostalo prije nego što stvarno morate ustati. Neuroznanstvenik i podcaster, Andrew Huberman, otkrio je mali trik za spavanje u koji se kune, piše LADbible. Dok je prošle godine razgovarao s Billom Maherom u njegovoj emisiji, primijetio je da je trik dovoljno jednostavan i da će vas uspavati u roku od pet minuta.

Isječak njihovog razgovora ponovno je počeo kružiti društvenim mrežama. "Sada se konačno mirimo s činjenicom da su um i tijelo povezani. To se zna već tisućama godina. Objavio sam klinička ispitivanja o nekim od ovih stvari, poput fiziologije disanja i njezine uloge u stresu i opuštanju. Zapravo, ako se probudite usred noći i imate problema da ponovno zaspite, pokušajte jednostavno napraviti nekoliko dugih, produljenih izdaha. Iako zvuči pomalo čudno, ima znanstvenu osnovu u fiziologiji", objasnio je Huberman.

Huberman je priznao da ta metoda možda neće uvijek funkcionirati, ali je inzistirao da se isplati pokušati. "Držite oči zatvorene i samo pomičite oči s jedne strane na drugu iza kapaka. Napravite nekoliko dugih izdisaja. Ne mogu obećati, ali kladim se da ćete se u roku od pet minuta vratiti spavanju", rekao je neuroznanstvenik. Napomenuo je da u tome nema mističnog trika, već jednostavna znanost. Objasnio je da su vaše oči, disanje i način na koji gledate na svijet jedan od glavnih načina kontrole razine stresa.

Ljudi na društvenim mrežama napisali su da će isprobati njegovu metodu, a neki su čak i izvijestili o svojim rezultatima. "Upravo sam noćas isprobala metodu za spavanje i uspjelo je!", "Probudila sam se prerano i obično mi je teško ponovno zaspati. Pokušala sam napraviti ono što je neuroznanstvenik rekao i sljedeće što znam je da sam spavala još 2 sata", "Ovo sam nedavno isprobala i stvarno djeluje!", "Pokušao sam ovo. Nije kao 'bum, zaspao si odmah', ali cijelo tijelo se nekako opusti i definitivno pomaže", samo su neki od komentara.

Ključne riječi
metoda Buđenje san spavanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TAJNA ISKUSNIH KUHARA

Tajni sastojak za pohanje sigurno već imate u hladnjaku: Dodajte malo ovog pića i dobit ćete najhrskaviju koricu

Svi tragamo za onim savršenim, zadovoljavajućim hrskanjem pohane korice koja skriva sočnu i nježnu unutrašnjost. Dok se mnogi oslanjaju na isprobane metode s brašnom, jajima i mrvicama, profesionalni kuhari i iskusni znalci znaju da se ključ za postizanje kulinarskog savršenstva krije u jednom neočekivanom, ali široko dostupnom piću.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!