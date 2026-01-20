Budite se usred noći i ne možete ponovno zaspati? Isprobajte ovu metodu koja djeluje u pet minuta

Nema ništa gore nego probuditi se usred noći i shvatiti da jednostavno ne možete ponovno zaspati. Ti trenuci frustracije mogu trajati satima, ostavljajući vas umornima i razdražljivima, a jutro se čini dalekim i nemogućim za izdržati. No, jedan je neuroznanstvenik podijelio jednu stvar za koju je uvjeren da će vam pomoći da ponovno zaspite ako ste se probudili usred noći.

Kada je riječ o spavanju, tada se većina ljudi nada da će se probuditi osvježeno i spremno za početak dana. Nažalost, to nije uvijek slučaj. Često se, vjerojatno zbog lošeg rasporeda spavanja, stresa ili čak loših prehrambenih navika, možete naći kako se budite usred noći, a onda se uznemirite i stresirate zbog toga koliko vam je sna ostalo prije nego što stvarno morate ustati. Neuroznanstvenik i podcaster, Andrew Huberman, otkrio je mali trik za spavanje u koji se kune, piše LADbible. Dok je prošle godine razgovarao s Billom Maherom u njegovoj emisiji, primijetio je da je trik dovoljno jednostavan i da će vas uspavati u roku od pet minuta.

Isječak njihovog razgovora ponovno je počeo kružiti društvenim mrežama. "Sada se konačno mirimo s činjenicom da su um i tijelo povezani. To se zna već tisućama godina. Objavio sam klinička ispitivanja o nekim od ovih stvari, poput fiziologije disanja i njezine uloge u stresu i opuštanju. Zapravo, ako se probudite usred noći i imate problema da ponovno zaspite, pokušajte jednostavno napraviti nekoliko dugih, produljenih izdaha. Iako zvuči pomalo čudno, ima znanstvenu osnovu u fiziologiji", objasnio je Huberman.

Huberman je priznao da ta metoda možda neće uvijek funkcionirati, ali je inzistirao da se isplati pokušati. "Držite oči zatvorene i samo pomičite oči s jedne strane na drugu iza kapaka. Napravite nekoliko dugih izdisaja. Ne mogu obećati, ali kladim se da ćete se u roku od pet minuta vratiti spavanju", rekao je neuroznanstvenik. Napomenuo je da u tome nema mističnog trika, već jednostavna znanost. Objasnio je da su vaše oči, disanje i način na koji gledate na svijet jedan od glavnih načina kontrole razine stresa.

Ljudi na društvenim mrežama napisali su da će isprobati njegovu metodu, a neki su čak i izvijestili o svojim rezultatima. "Upravo sam noćas isprobala metodu za spavanje i uspjelo je!", "Probudila sam se prerano i obično mi je teško ponovno zaspati. Pokušala sam napraviti ono što je neuroznanstvenik rekao i sljedeće što znam je da sam spavala još 2 sata", "Ovo sam nedavno isprobala i stvarno djeluje!", "Pokušao sam ovo. Nije kao 'bum, zaspao si odmah', ali cijelo tijelo se nekako opusti i definitivno pomaže", samo su neki od komentara.