Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Kakve obline! Lidija Bačić samo u grudnjaku i tangicama zapalila mreže, komplimenti pljušte

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 18:40

Lidija u opisu fotografija nije bila rječita, već je samo stavila dva srca - bijelo i smeđe, a objava je u nepunih sat vremena od objavljivanja skupila gotovo 3000 oznaka 'Sviđa mi se'

Lidija Bačić, jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, poznata je po zavidnom glasu, ali i besprijekornom stasu kojim se često voli pohvaliti na društvenim mrežama. Atraktivna Splićanka sada je na Instagramu objavila dvije fotografije u grudnjaku i tangicama bijele boje sa smeđim uzorkom na rubovima

Ova odjevna kombinacija u prvi plan stavlja raskošne obline popularne Lille. Lidija u opisu fotografija nije bila rječita, već je samo stavila dva srca - bijelo i smeđe, a objava je u nepunih sat vremena od objavljivanja skupila gotovo 3000 oznaka 'Sviđa mi se' i desetine komentara. - "Anđeo", "Prekrasna dama", "Atomska bomba", "Wow", "Top si ljepoto" - samo su neki od komplimenata na račun pjevačice. 

Podsjetimo, Lille je prije nekoliko dana na svom Instagram profilu podijelila seriju od tri fotografije koje su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova i komentara. Na slikama pjevačica pozira tijekom nastupa, odjevena u elegantnu i pripijenu crnu haljinu s čipkastim uzorkom koja je istaknula njezinu zavidnu figuru. Retro mikrofon i glamurozna pozornica s blještavim svjetlima upotpunili su dojam, a mnogi su pretpostavili da su fotografije nastale tijekom snimanja jednog od brojnih novogodišnjih televizijskih specijala, gdje je Lille bila jedna od glavnih zvijezda. 

FOTO 'Tijelo kao pjesma': Lidija Bačić u nikad kraćoj haljini od lateksa, obožavatelji ostali bez daha
1/24

Ono što je posebno zaintrigiralo njezine pratitelje jest jednostavan opis objave. Pjevačica je napisala samo brojeve "jedan, dva, tri", potaknuvši time obožavatelje da glasaju za svoju omiljenu fotografiju. Komentari su se odmah počeli nizati, a pratitelji su je obasuli komplimentima. "Lille ljepoto", "Oči su ti top", samo su neke od pohvala. Jedan od kreativnijih obožavatelja dao je vlastito tumačenje brojeva, napisavši: "1. Lidija, 2. Bačić, 3. Muza", dodavši na portugalskom kako je ona vječni izvor inspiracije. Lavina pozitivnih reakcija još jednom je potvrdila njezin status jedne od najomiljenijih pjevačica u regiji, koja s publikom njeguje prisan odnos.
Ključne riječi
showbiz obline seksi pjevačica Lidija Bačić

Komentara 1

Pogledaj Sve
MI
Minhen
19:14 26.01.2026.

Pod prvo ima silikone (pogledajte njene ranije fotke pa ceete vidjeti), pod drugo 50% zena na ulici izgleda bolje od nje, i pod trece nikoga nije briga za njena 'objavljivanja'.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Poznati na premijeri Moliereova "Don Juana" u zagrebačkom HNK
7
DONOSIMO DETALJE

FOTO Bivši ministar sa zanosnom suprugom ima dvoje djece, a evo čime se ona bavi

Supruga, magistra ekonomije Iskra Primorac, također je bila u fokusu medija, posebice u prosincu 2024. godine, kada je, na osobni zahtjev, odstupila s pozicije predsjednice Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Njezin odlazak bio je povezan s javnim pritiscima koji su nastali zbog izgradnje spalionice na Rebru, kao i zbog povezanosti njezine funkcije sa suprugom, ministrom Markom Primorcem.

4
neočekivana vijest

Naš glumac o velikoj životnoj promjeni! Zbog ljubavi je odselio iz Hrvatske, a evo gdje sada živi

Ljubav me odvela na jedno predivno putovanje i trenutačno živim na relaciji Hrvatska – Španjolska. U današnje vrijeme udaljenosti više nisu prepreka za kontinuirani rad u više država. Moja je obitelj navikla na to da me nema doma jer od 18. godine doslovno skitam po svijetu. Kako god bilo, uvijek je teško otići od doma koji je samo jedan, ali kuća – ima više", kazao je Marko Braić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!