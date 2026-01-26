FOTO Kakve obline! Lidija Bačić samo u grudnjaku i tangicama zapalila mreže, komplimenti pljušte

Lidija Bačić, jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, poznata je po zavidnom glasu, ali i besprijekornom stasu kojim se često voli pohvaliti na društvenim mrežama. Atraktivna Splićanka sada je na Instagramu objavila dvije fotografije u grudnjaku i tangicama bijele boje sa smeđim uzorkom na rubovima

Ova odjevna kombinacija u prvi plan stavlja raskošne obline popularne Lille. Lidija u opisu fotografija nije bila rječita, već je samo stavila dva srca - bijelo i smeđe, a objava je u nepunih sat vremena od objavljivanja skupila gotovo 3000 oznaka 'Sviđa mi se' i desetine komentara. - "Anđeo", "Prekrasna dama", "Atomska bomba", "Wow", "Top si ljepoto" - samo su neki od komplimenata na račun pjevačice.

Podsjetimo, Lille je prije nekoliko dana na svom Instagram profilu podijelila seriju od tri fotografije koje su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova i komentara. Na slikama pjevačica pozira tijekom nastupa, odjevena u elegantnu i pripijenu crnu haljinu s čipkastim uzorkom koja je istaknula njezinu zavidnu figuru. Retro mikrofon i glamurozna pozornica s blještavim svjetlima upotpunili su dojam, a mnogi su pretpostavili da su fotografije nastale tijekom snimanja jednog od brojnih novogodišnjih televizijskih specijala, gdje je Lille bila jedna od glavnih zvijezda.

Ono što je posebno zaintrigiralo njezine pratitelje jest jednostavan opis objave. Pjevačica je napisala samo brojeve "jedan, dva, tri", potaknuvši time obožavatelje da glasaju za svoju omiljenu fotografiju. Komentari su se odmah počeli nizati, a pratitelji su je obasuli komplimentima. "Lille ljepoto", "Oči su ti top", samo su neke od pohvala. Jedan od kreativnijih obožavatelja dao je vlastito tumačenje brojeva, napisavši: "1. Lidija, 2. Bačić, 3. Muza", dodavši na portugalskom kako je ona vječni izvor inspiracije. Lavina pozitivnih reakcija još jednom je potvrdila njezin status jedne od najomiljenijih pjevačica u regiji, koja s publikom njeguje prisan odnos.