Koja su najbolja ulja za kuhanje? Privatni kuhar otkrio svojih šest preporuka
Kuhanje na ulju sastavni je dio mnogih kuhinja diljem svijeta, no odabir pravog ulja može značajno utjecati na okus jela, ali i na zdravlje. Različita ulja imaju različite točke dimljenja, nutritivne vrijednosti i namjene, pa su tako neka idealna za prženje na visokim temperaturama, dok su druga bolja za lagano pirjanje ili kao dodatak jelima. Zato nije čudno što se mnogi zbune pred policama punim raznih vrsta ulja u trgovini.
Barry D'Arcy, kuhar na privatnoj jahti i osnivač Ocean Earth Chefsa, otkrio je svoj pristup uljima u kuhinji. "Većina ljudi misli da je ulje jednostavan sastojak, ali ono vodi cijeli proces kuhanja. Svako ulje se ponaša drugačije pod utjecajem topline i svako donosi drugačiji nutritivni profil. Kada uskladite pravo ulje s pravom namjenom, tada se hrana kuha čišće, ima bogatiji okus i podupire zdravije svakodnevne prehrambene navike. Te male odluke podižu svakodnevno kuhanje na višu razinu i doprinose boljoj nutritivnoj vrijednosti obroka", objasnio je D'Arcy. Ovo je njegovih šest preporuka, piše Mirror.
Maslinovo ulje: Prema riječima kuhara, maslinovo ulje služi raznim svrhama ovisno o sorti i kada se dodaje. Ekstra djevičansko maslinovo ulje izvrsno je kada je okus u prvom planu, a najčešće se prelijeva preko povrća kao završni dodatak, dodaje u preljeve za salate ili se koristi za lagano kuhanje. Za više temperature, privatni kuhar je predložio odabir lakšeg ili rafiniranog maslinovog ulja jer održava stabilnost i sprječava gorke note. "Za kuhare usmjerene na uravnotežene, svakodnevne obroke, maslinovo ulje je prirodan izbor. Njegove zdrave masti lako se uklapaju u zdravu prehranu, a minimalna obrada pomaže u očuvanju prirodnog okusa i hranjivih tvari masline", objasnio je D'Arcy.
Ulje avokada: Ulje avokada izvrsno podnosi vruće temperature, što ga čini savršenim za prženje, pečenje i roštiljanje. Njegov suptilan okus omogućuje vašem glavnom sastojku da zablista, a uz to je prepuno zdravstvenih prednosti. "Budući da je neutralnog okusa i teksture, omogućuje kuharima da se usredotoče na tehniku i sastojke bez kompromisa. Za one koji traže ulje koje pouzdano odrađuje posao u pozadini, a pritom se uklapa u promišljene prehrambene navike, ulje avokada je pouzdan osnovni sastojak", rekao je kuhar.
Ulje repice: Ulje repice pojavljuje se u mnogim svakodnevnim jelima, a njegov decentni okus i svilenkasta konzistencija izvrsno se pokazuju za prženje, pečenje u pećnici ili miješanje u preljeve. Ne ostavlja osjećaj začepljenosti ili masnoće kada se koristi razumno, iako ga mnoga kućanstva i dalje zanemaruju. "Ulje repice pokazuje da dosljednost može biti vrjednija od spektakla. Kada želite da jela uvijek ispadnu dobro i budu lagana, tada je to ulje pouzdan izbor", objasnio je D'Arcy.
Suncokretovo ulje: Suncokretovo ulje se nosi s raznim metodama kuhanja, uključujući brzo prženje, pružajući pouzdane rezultate svaki put. Za kućne kuhare koji teže zdravijoj prehrani, suncokretovo ulje često dobiva prednost za lakša jela. "Iako možda nema snažan karakter kao neka druga ulja, upravo je ta suzdržanost njegova prednost jer jelima daje svježinu, ravnotežu i jednostavnost. U užurbanim kuhinjama ili kada želite obroke koji su laganiji i više usmjereni na same sastojke, suncokretovo ulje je pouzdan izbor koji kuhanje čini lakšim i ugodnijim", izjavio je privatni kuhar.
Kokosovo ulje: Kokosovo ulje ima slatki, topli miris koji ga čini savršenim za curry, pržena jela i peciva. Obično se bira zbog svog prepoznatljivog okusa, a ne zdravstvenih prednosti i može transformirati jelo u nešto snažno i puno karaktera.
Ulje gorušice: "Ulje gorušice je siguran izbor za kućne kuhare koji žele dodati okus bez oslanjanja na bogatstvo. Njegov oštar, topli okus donosi trenutačnu dubinu jednostavnim jelima, što znači da je malo dovoljno. Koristi se za brzo prženje, jela na bazi povrća ili leće te dodaje zanimljivost, a da hrana bude teška", zaključio je D'Arcy.