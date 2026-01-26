Žene, zaboravite na mlađe frajere: Znanost otkrila kada su muškarci zapravo na svom seksualnom vrhuncu

Vrijeme je da se suočimo s istinom, dame, čini se da smo cijelo vrijeme živjele u zabludi. Uvjeravali su nas kako žene svoj seksualni vrhunac dosežu u četrdesetima, dok muškarci najsnažnije gore u ranim dvadesetima. Međutim, novo istraživanje sugerira da to i nije baš tako. Istraživači sa Sveučilišta u Tartuu u Estoniji, kako prenosi Daily Mail, analizirali su podatke više od šezdeset sedam tisuća odraslih osoba, u dobi od dvadeset do osamdeset četiri godine, i otkrili nešto prilično nezgodno za sve koji se drže ideje da su muškarci najbolji dok još žive s cimerima i jedu pahuljice za večeru. Pokazalo se da muška seksualna želja zaista raste tijekom dvadesetih godina, ali tu ne doseže svoj vrhunac. Umjesto toga, ona nastavlja rasti, doseže najvišu točku kada uđu u rane četrdesete, a zatim započinje polagan, pristojan pad.

I baš kad pomislite da studija ne može biti poraznija, ispada da su muškarci u šezdesetima prijavili razinu seksualne želje usporedivu s muškarcima u dvadesetima. S druge strane, žene su, prema tim podacima, izvukle deblji kraj. Njihova seksualna želja navodno doseže vrhunac u ranoj odrasloj dobi, negdje između dvadesetih i ranih tridesetih, prije nego što postupno opada, a zatim naglo pada nakon pedesete godine.

Prava vještina dolazi s godinama

Ako govorimo o potpunom iskustvu koje uključuje izdržljivost, samopouzdanje, znatiželju, velikodušnost, emocionalnu svjesnost i sposobnost da se pročita atmosfera u sobi, tada slika postaje daleko složenija. U dvadesetima možda imate testosteron i energiju, ali često ste prožeti tjeskobom i uvjerenjem, stečenim iz pornografije, da glasnije i brže znači bolje. U tridesetima obično dolazi do poboljšanja, počinjete stjecati više samopouzdanja jer praksa čini svoje i smanjuje paniku. No, do četrdesetih godina, muškarci koji su zaista obraćali pozornost i slušali povratne informacije često pružaju daleko bolji seks nego ikad u svojoj takozvanoj fizičkoj premijeri.