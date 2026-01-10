Ovo je zabrinjavajući razlog zbog kojeg čujete otkucaje svog srca kada stavite glavu na jastuk

Ako navečer legnete u krevet i mirno spustite glavu na jastuk, jedna od posljednjih stvari koje želite čuti svakako je – vlastiti otkucaj srca. Naravno, dobro je znati da je srce još uvijek tu i radi, ali stalno slušanje tog ritma može biti neugodno, pa čak i zabrinjavajuće. Dr. Anthony Youn objasnio je da ako povremeno čujete otkucaja srca, to najčešće nije razlog za brigu. U tom slučaju riječ je o karotidnoj arteriji, velikoj krvnoj žili koja opskrbljuje mozak, lice i vrat, a njezin puls ponekad se može čuti kada je uho prislonjeno uz jastuk.

Međutim, ako taj zvuk čujete često ili gotovo stalno, to bi moglo upućivati na stanje poznato kao pulsirajući (pulsatilni) tinitus. Riječ je o ritmičkom zvuku u glavi ili ušima koji pulsira istom brzinom kao i otkucaji srca, prenosi LADBible. Za razliku od klasičnog tinitusa, koji se najčešće očituje kao stalno zvonjenje ili zujanje u ušima koje dolazi i odlazi, pulsirajući tinitus ima jasan ritam. Kako objašnjava tinnitus.org, jednostavan način prepoznavanja jest da opipate vlastiti puls i provjerite podudara li se s onim što čujete u ušima.

Ako se zvuk i puls poklapaju, liječnicima je često lakše pronaći uzrok. Pulsirajući tinitus obično nastaje zbog promjena u protoku krvi u krvnim žilama koje se nalaze blizu uha. Razlozi za to mogu biti različiti – od naporne tjelesne aktivnosti i preaktivne štitnjače do nepravilnog protoka krvi uzrokovanog otvrdnjavanjem arterija. U nekim slučajevima uzrok može biti i stapedijalna arterija koja ostaje otvorena nakon rođenja, zbog čega osoba čuje šum u uhu. Rjeđe, pulsirajući tinitus može biti znak tumora u području glave ili vrata koji potiču stvaranje abnormalnih krvnih žila.

Iako se pulsirajući tinitus može javiti kod bilo koga, najčešće pogađa mlađe osobe i žene srednje dobi. Dobra vijest je da se uzroci u mnogim slučajevima mogu liječiti. Ipak, postoje i situacije u kojima je stanje povezano s određenim krvnim žilama koje se ne mogu trajno sanirati.

Kao dio terapije mogu se koristiti zvučna terapija, tehnike opuštanja, kognitivno-bihevioralna terapija (KBT), savjetovanje, meditacija svjesnosti ili terapija prekvalifikacije tinitusa (TRT). Kako bi otkrili točan uzrok, liječnici se često služe CT i MRI snimkama, a u slučajevima sumnje na anemiju ili poremećaje štitnjače rade se i krvne pretrage. Iako sam zvuk može biti izrazito neugodan, ključno je otkriti zašto se uopće pojavljuje – jer rješavanjem uzroka često nestaje i ono što vam remeti miran san.