'sada smo sretni'

U vezi je dva identična brata i svi žive zajedno: 'Nisam mogla birati između njih'

Autor
Dora Škrlec
26.01.2026.
u 16:30

"Nisu se nikada svađali niti su bila ljubomorni jer su me obojica voljeli", rekla je 24-godišnjakinja

Većina ljudi u vezama prakticira monogamiju, odnosno ostaje vjerno jednom partneru. Ipak, postoje i oni koji istovremeno održavaju više romantičnih ili seksualnih odnosa, bilo iz osobnih, kulturnih ili praktičnih razloga. Iako identični blizanci dijele DNK, obično ne dijele romantičnu partnericu. No, blizanci Sing i Suea našli su se u bizarnom ljubavnom trokutu jer su oboje u romantičnoj vezi s istom ženom.

Blizanci iz Tajlanda su u vezi s 24-godišnjom konobaricom Nong Fah više od šest mjeseci, a sve je započelo nakon što su joj prošle godine dali svoje brojeve telefona. Nong ih je upoznala dok je posluživala njihov stol u restoranu. No, trebalo je mjesec dana prije nego što je stariji od njih dvoje, Sing, konačno skupio hrabrosti da joj pošalje poruku. Ubrzo joj se javio i Suea, njegov brat, a 24-godišnjakinja je rekla da se dopisivala s obojicom jer jednostavno nije mogla odabrati između njih. U razgovoru za lokalne vijesti Thai Rath, radnica restorana objasnila je kako je počela njezina veza s blizancima. "Priznajem da sam bliska s obojicom i volim ih oboje i nije bilo nikakvog neslaganja", ispričala je Nong. Dodala je i da se braća nisu svađala oko nje, prenosi LADbible.

"Nisu se nikada svađali niti su bila ljubomorni jer su me obojica voljeli, a i ja sam voljela njih", rekla je Nong. Rekla je da je živjela odvojeno od braće tijekom ranih dana njihove veze, sve dok se nisu svi počeli malo više navikavati na novonastalu situaciju. "Na kraju nisu ni odlazili svojoj kući, pa smo se jednostavno složili i odlučili živjeti zajedno i sada smo sretni", rekla je 24-godišnjakinja.

Otkrila je da spava između blizanaca u krevetu od dva metra te da su je braća također zadužila da upravlja njihovim financijama da bi mogla pratiti njihovu ušteđevinu. Na pitanje zašto žive zajedno kao trojac, Suea je jednostavno rekao: "Zato što se volimo". Blizanci rade u poljoprivredi: Sing posjeduje traktor, a Suea kombajn, izvještava Vice.

@hoylaa44 555555 #แฟนสอง #นครพนม #fyp #บัณฑิตป้ายแดง ♬ เสียงต้นฉบับ - ไซค่อน🐉

Njihova obitelj prihvatila neobičnu dinamiku veze, kao i Nongina obitelj koja se nada da će jednog dana osnovati vlastitu obitelj s braćom, iako planira prvo uštedjeti što više novca. Posljednjih mjeseci objavljuje TikTok videozapise koji dokumentiraju njezinu neobičnu vezu i smatra da bi joj uspon do slave na društvenim mrežama mogao pomoći u osiguravanju njihove financijske budućnosti.

"Jedna od mojih TikTok objava dobila je više od osam milijuna pregleda, što me dovelo do toga da sam dobila mnogo ponuda za recenziranje proizvoda i mjesta. Međutim, i dalje moram nastaviti raditi kao konobarica u restoranu", rekla je Nong. Objasnila je da su se njezini dečki nosili s dobrim, lošim i neuglednim stranama popularnosti na internetu, ali ih je savjetovala da uzmu u obzir samo pozitivne komentare.

PE
peparda
16:40 26.01.2026.

Nepismena, gdje ti je s??U vezi je S dva ...!

