'UPUTILI SU PRIJETEĆE IZJAVE'

Orbán ozbiljno optužio Ukrajince za sabotažu: 'Evo što su sigurnosne službe ustanovile'

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban holds an international press conference in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
26.01.2026.
u 21:38

Mađarska vlada odlučno se protivi financijskoj i vojnoj pomoći Europske unije Ukrajini te je poručila da će uložiti veto na svaki korak EU-a prema pristupanju Ukrajine tom bloku.

Mađarski premijer Viktor Orbán u ponedjeljak je optužio Ukrajinu da nastoji utjecati na predstojeće parlamentarne izbore u Mađarskoj te je naložio da se ukrajinski veleposlanik pozove u Ministarstvo vanjskih poslova. Taj je potez najnoviji u nizu Orbánove dugotrajne protuuukrajinske kampanje, kojom nastoji uvjeriti birače da susjedna zemlja, uvučena u rat s Rusijom, predstavlja egzistencijalnu prijetnju sigurnosti i suverenitetu Mađarske.

Orbán, koji od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine održava bliske odnose s Moskvom, suočava se s, kako se očekuje, najvećim izazovom u svojih 16 godina na vlasti na izborima zakazanim za 12. travnja. Kako njegova desno orijentirana nacionalistička stranka Fidesz u većini anketa zaostaje dvoznamenkastim postotkom, Orbán je kampanju temeljio na neutemeljenoj tvrdnji da bi Mađari, u slučaju poraza njegove stranke, bili prisilno mobilizirani i poslani da se bore i ginu na bojištima u Ukrajini.

U videozapisu objavljenom u ponedjeljak na društvenim mrežama Orbán je izjavio kako su ukrajinski politički čelnici, pa čak i “sam predsjednik”, uputili “krajnje uvredljive i prijeteće izjave protiv Mađarske i mađarske vlade”. Nije pritom precizirao na koje se izjave konkretno poziva. “Naše nacionalne sigurnosne službe procijenile su ovaj najnoviji ukrajinski napad i utvrdile da je riječ o dijelu koordiniranog niza ukrajinskih mjera s ciljem miješanja u mađarske izbore”, rekao je Orbán, dodavši kako je ministru vanjskih poslova naložio da pozove ukrajinskog veleposlanika na razgovor, piše Euronews.

Kako se izbori približavaju, Orbán je tijekom protekle godine dodatno pojačao sveobuhvatnu protuuukrajinsku kampanju te je, bez iznošenja dokaza, optužio svog glavnog suparnika, oporbenog čelnika Pétera Magyara, da je s Kijevom sklopio dogovor o rušenju njegove vlade i uspostavi prozapadne, proukrajinske administracije.

Mađarska vlada odlučno se protivi financijskoj i vojnoj pomoći Europske unije Ukrajini te je poručila da će uložiti veto na svaki korak EU-a prema pristupanju Ukrajine tom bloku. Ovog je mjeseca Orbánova vlada pokrenula ono što naziva “nacionalnom peticijom”, pozivajući građane da je potpišu u znak protivljenja nastavku financijske potpore EU-a Kijevu.

Govoreći prošloga tjedna na Svjetskom gospodarskom forumu u Švicarskoj, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je Orbána, rekavši da on “živi od europskog novca dok istodobno pokušava rasprodati europske interese”. “Ako se on osjeća ugodno u Moskvi, to ne znači da bismo trebali dopustiti da europske prijestolnice postanu mali Moskovljani”, poručio je Zelenski.

Mađarska Rusija Ukrajina Zelenski Orban

