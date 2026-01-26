Prijenosna friteza na vrući zrak o kojoj svi pričaju: isprobali smo nekoliko recepata i zaključili vrijedi li ju kupiti

U svijetu u kojem sve radimo brže, ali istovremeno želimo jesti kvalitetnije, kuhinjski uređaji dobivaju novu ulogu. Više nisu samo pomoćnici u kuhanju, već alat koji nam pomaže održati ravnotežu između obaveza i brige o sebi. Ninja Crispi, prijenosna friteza na vrući zrak, jedan je od onih uređaja koji su se iznenada našli u fokusu – najprije na društvenim mrežama, a zatim i u stvarnim kuhinjama. Razlog njezine popularnosti prilično je jednostavan: omogućuje brzu pripremu obroka, koristi malo ili nimalo ulja te ne traži posebno znanje ni vrijeme.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ninja Crispi privlači upravo svojom praktičnošću. Dovoljno je mala da ne zauzima puno prostora, a dovoljno snažna da u kratkom vremenu pripremi obrok za svaki dio dana. Upravo zato postala je čest izbor onih koji žele kuhati kod kuće, ali bez kompliciranih recepata i dugih priprema.

Zašto je Ninja Crispi postala viralna?

Društvene mreže brzo prepoznaju proizvode koji odgovaraju stvarnim potrebama, a Ninja Crispi lako se uklapa u svakodnevnu pripremu obroka. Ne zahtijeva planiranje, ne stvara nered i ne traži puno vremena. U njoj se jednako lako priprema doručak, brz ručak ili lagana večera. Tehnologija vrućeg zraka omogućuje da hrana bude hrskava izvana, a mekana iznutra, bez prženja u dubokom ulju.

Posebna prednost je i njezina prenosivost. Može se koristiti u malim kuhinjama, ponijeti na put ili koristiti u vikendici. Upravo ta fleksibilnost čini je privlačnom svima koji ne žele biti vezani uz klasične kuhinjske rutine. Ninja Crispi ne nameće pravila, već se prilagođava korisniku.

Foto: Promo

Primjerice, nakon pečenja, slatki krumpir mekan je iznutra i lagano hrskav izvana. Može se jesti samostalno, kao prilog ili kao brzi obrok uz umak od jogurta. Upravo ovakvi recepti pokazuju zašto je Ninja Crispi praktičan izbor – namirnice koje već poznajemo dobivaju jednostavniju i bržu verziju pripreme.

Ninja Crispi nije revolucionaran zato što donosi nešto potpuno novo, već zato što pojednostavljuje ono što već radimo. Ubrzava kuhanje, smanjuje potrebu za uljem i uklapa se u svakodnevni ritam bez puno razmišljanja. Upravo ta jednostavnost razlog je njezine popularnosti.

Sočni losos u 20 minuta

Sastojci:

File lososa

3 žlice maslinovog ulja

Sol i papar

Sok od limuna

Malo meda (po želji)

Priprema:

File lososa lagano premažite maslinovim uljem, posolite i popaprite te poškropite limunovim sokom. Po želji dodajte malo meda za blagu aromu. Losos stavite u Ninja Crispi i pecite dok površina ne dobije laganu boju, a unutrašnjost ostane sočna. Poslužite uz salatu ili povrće.

Hrskavi batat

Sastojci:

1 Batat

3 žlice maslinovog ulja

Sol

Mljevena paprika ili ružmarin

Priprema:

Batat ogulite i narežite na ploške ili štapiće. Stavite ga u zdjelu, lagano premažite maslinovim uljem i začinite solju te odabranim začinima. Pecite u Ninja Crispiju dok ne postane mekan iznutra i blago hrskav izvana. Poslužite kao prilog ili lagani obrok.

Pileći file s parmezanom

Sastojci:

500 grama pilećeg filea

5 žlica maslinovog ulja

Sol i papar

200 grama naribanog parmezana

Češnjak u prahu

100 grama krušnih mrvica

Priprema:

Pileći file premažite maslinovim uljem i začinite solju i paprom. Pomiješajte parmezan, krušne mrvice i češnjak u prahu te smjesu rasporedite po mesu. Pecite u Ninja Crispiju dok piletina ne postane zlatna i sočna. Poslužite uz salatu ili povrće.

Pečene jabuke s cimetom

Sastojci:

4 jabuke

100 grama maslaca

2 žlice cimeta

5 žlica meda

Priprema:

Jabuke prerežite na polovice i uklonite koštice. U svaku polovicu stavite mali komadić maslaca, pospite cimetom i dodajte malo meda. Pecite u Ninja Crispiju dok jabuke ne omekšaju i lagano se karameliziraju. Poslužite toplo, samostalno ili uz jogurt.