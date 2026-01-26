Neptun ulazi u Ovna i donosi revoluciju, a jedan znak mora biti posebno oprezan s novcem
Danas svjedočimo jednom od najvažnijih astroloških događaja godine koji će definirati idućih trinaest godina. Neptun, planet snova, iluzija i duhovnosti, ulazi u vatrenog Ovna, označavajući početak ere u kojoj se snovi pretvaraju u hrabru akciju. Ipak, dan donosi i napetosti koje će testirati našu strpljivost i komunikacijske vještine.
Ovan: Za vas je ovo povijesni dan. Neptun ulazi u vaš znak, započinjući trinaestogodišnje putovanje koje će vas iz temelja promijeniti. Spremni ste svoje najluđe snove pretvoriti u vlastiti identitet. Iako početak može biti zbunjujući, vaša kreativna i duhovna snaga je nezaustavljiva. Prihvatite ovu magičnu energiju i hrabro zakoračite u novu verziju sebe.
Bik: Mjesec u vašem znaku donosi potrebu za mirom, no planeti u Vodenjaku stvaraju napetost. Osjećat ćete se rastrgano između želje za stabilnošću i vanjskih pritisaka. Budite strpljivi u komunikaciji i izbjegavajte tvrdoglavost. Kasnije poslijepodne donosi olakšanje i priliku da se povežete s voljenima na dubljoj razini.
Blizanci: Energija Vodenjaka vam odgovara, potičući vas na razmišljanje o budućnosti i druženje s prijateljima. Ulazak Neptuna u Ovna aktivira vaše polje nade i ideala, donoseći inspirativne ljude i projekte u vaš život. Vaša društvena mreža postaje izvor duhovne i kreativne snage.
Rak: Još uvijek osjećate posljedice nedavnog punog Mjeseca, a današnji sklad Mjeseca i Jupitera u vašem znaku donosi vam sreću i emocionalnu podršku. Neptun ulazi u vaše polje karijere, započinjući dugo razdoblje u kojem ćete svoj profesionalni put prožeti svrhom, kreativnošću i idealizmom. Moguća je promjena profesije u nešto što vas istinski ispunjava.
Lav: Ulazak Neptuna u srodnog vatrenog Ovna budi u vama želju za duhovnim avanturama i širenjem vidika. Putovanja, učenje i filozofija postaju vaš prozor u svijet snova. Ipak, planeti u Vodenjaku stvaraju napetost u partnerstvima, stoga je ključno pronaći ravnotežu između osobnih potreba i odnosa s drugima.
Djevica: Mjesec u Biku pruža vam potrebnu stabilnost da se nosite s dnevnim izazovima. Neptunov ulazak u vaše osmo polje intime i zajedničkih resursa donosi novu, pomalo zbunjujuću dimenziju u najdublje odnose. Postavite jasne granice, osobito kada su u pitanju financije i emocionalna ulaganja.
Vaga: Spremite se za revoluciju u ljubavi. Neptun ulazi u vaše polje partnerstva, donoseći potencijal za srodne duše, ali i opasnost od idealizacije i iluzija. Važno je da ostanete realni i ne zanemarujete crvene zastavice. Energija iz Vodenjaka potiče vašu kreativnost i društveni život, donoseći svježe i uzbudljive prilike.
Škorpion: Mjesec u Biku stvara opoziciju s vašim znakom, što može rezultirati napetošću i borbom za moć. Izbjegavajte konflikte. Neptun ulazi u vaše polje zdravlja i svakodnevnih obaveza, pozivajući vas da u svoju rutinu unesete više duhovnosti i kreativnosti. Pazite na dekoncentraciju na poslu.
Strijelac: Kao vatreni znak, osjetit ćete snažan poticaj Neptunove energije. Njegov ulazak u vaše peto polje kreativnosti, romanse i zabave označava početak iznimno inspirativnog i romantičnog razdoblja. Vaša mašta je bezgranična, a strast vas vodi prema ostvarenju umjetničkih i ljubavnih snova.
Jarac: Mjesec u Biku vam pruža podršku i pomaže da ostanete fokusirani na praktične ciljeve. Velika promjena događa se u vašem privatnom životu, jer Neptun ulazi u vaše polje doma i obitelji. Ovo je početak dugog procesa iscjeljivanja obiteljskih odnosa i stvaranja doma koji je vaše duhovno utočište.
Vodenjak: U vašem znaku je velika gužva planeta, što vas stavlja u središte pozornosti. Ipak, Mjesec u Biku stvara unutarnji nemir. Dok jurite prema budućnosti, dio vas žudi za sigurnošću. Neptun ulazi u vaše polje komunikacije, čineći vaše riječi poetičnijima, ali i podložnijima pogrešnom tumačenju. Budite jasni i precizni.
Ribe: Vaš vladar Neptun napušta vaš znak, označavajući kraj jednog važnog životnog poglavlja. Osjećaj je kao da se budite iz dugog sna. Fokus se prebacuje na financije, jer Neptun ulazi u vaše polje vrijednosti. Otvaraju se prilike za zaradu kroz kreativne i duhovne poslove, ali budite iznimno oprezni s novcem i izbjegavajte sumnjive investicije.