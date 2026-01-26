Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
stil doma

Tepisi kao glavni fokus interijera: Trendovi za 2026. godinu

Lesnina
Foto: Lesnina
1/9
VL
Autor
Promo
26.01.2026.
u 16:00

Pet stilskih smjerova koji donose toplinu, osobnost i vizualnu ravnotežu u svaki dom

Tepisi više nisu samo završni detalj u uređenju prostora, već postaju snažan vizualni i osjetilni element koji definira stil doma. Naglasak je na bogatim teksturama, toplim tonovima i izraženim uzorcima koji prostoru daju osobnost, dubinu i osjećaj ugode. Upravo takav pristup oblikuje trendove tepiha koji će obilježiti interijere u 2026. godini, a mi smo izdvojili pet najvažnijih trendova.

Tepisi inspirirani najnovijim trendovima već su dostupni u Lesnini i to po posebnim akcijskim cijenama u sklopu kataloga ''Koraci s karakterom''. Katalog traje do 23. veljače 2026. godine, a asortiman se nalazi u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu

1. Tepisi s naglaskom na teksturu i doživljaj

U 2026. godini naglasak je na tepisima koji prostoru daju snažan osjetilni doživljaj. Tepisi od pravog krzna i prave kože unose toplinu, prirodnu eleganciju i luksuzan karakter, a njihova bogata tekstura stvara osjećaj udobnosti i vizualne dubine. 

Lesnina
Foto: Lesnina

2. Statement tepisi kao glavni fokus prostora

Statement tepisi funkcioniraju kao ključni dizajnerski element, a naglasak je prije svega na boji koja preuzima glavnu ulogu u prostoru. Zasićene, tamnije ili kontrastne nijanse postaju vizualni akcent koji definira karakter interijera i privlači pažnju već pri ulasku u prostor.

3. Zemljani tonovi za toplinu i vizualnu ravnotežu

Topli zemljani tonovi i duboke boje donose osjećaj stabilnosti, smirenosti i prirodne elegancije. Nijanse smeđe, bež, karamele i tamnih neutralnih tonova lako se uklapaju u različite stilove uređenja, a prostoru daju toplinu i profinjen izgled. 

Lesnina
Foto: Lesnina

4. Orijentalni tepisi za bezvremenski vintage efekt

Orijentalni tepisi i dalje zadržavaju posebno mjesto u uređenju doma zahvaljujući svojoj bogatoj estetici i tradiciji. Njihovi detaljni uzorci unose dojam ručnog rada i bezvremenske elegancije. U modernim interijerima djeluju kao snažan kontrast suvremenom namještaju.

5. Grafički i moderni uzorci za suvremeni karakter doma

Moderni grafički uzorci inspirirani klasičnim motivima donose ravnotežu između suvremenog dizajna i poznate estetike. Linije, geometrija i stilizirani oblici prostoru daju dinamiku i ritam, a savršen su izbor za prostore koji odišu modernošću, ali zadržavaju toplinu i karakter.

Lesnina
Foto: Lesnina

Sve tepihe koji prate spomenute aktualne trendove moguće je pronaći u Lesnini, gdje su trenutno dostupni po posebnim akcijskim cijenama u sklopu kataloga „Koraci s karakterom“. Katalog traje do 23. veljače 2026. godine, a dostupni su u Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu.

www.xxxlesnina.hr
Kreirajmo dom zajedno!

Lesnina
Foto: Lesnina

Ključne riječi
Lesnina XXXL lesnina

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!