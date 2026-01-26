Tepisi kao glavni fokus interijera: Trendovi za 2026. godinu

Tepisi više nisu samo završni detalj u uređenju prostora, već postaju snažan vizualni i osjetilni element koji definira stil doma. Naglasak je na bogatim teksturama, toplim tonovima i izraženim uzorcima koji prostoru daju osobnost, dubinu i osjećaj ugode. Upravo takav pristup oblikuje trendove tepiha koji će obilježiti interijere u 2026. godini, a mi smo izdvojili pet najvažnijih trendova.

1. Tepisi s naglaskom na teksturu i doživljaj

U 2026. godini naglasak je na tepisima koji prostoru daju snažan osjetilni doživljaj. Tepisi od pravog krzna i prave kože unose toplinu, prirodnu eleganciju i luksuzan karakter, a njihova bogata tekstura stvara osjećaj udobnosti i vizualne dubine.

Foto: Lesnina

2. Statement tepisi kao glavni fokus prostora

Statement tepisi funkcioniraju kao ključni dizajnerski element, a naglasak je prije svega na boji koja preuzima glavnu ulogu u prostoru. Zasićene, tamnije ili kontrastne nijanse postaju vizualni akcent koji definira karakter interijera i privlači pažnju već pri ulasku u prostor.

3. Zemljani tonovi za toplinu i vizualnu ravnotežu

Topli zemljani tonovi i duboke boje donose osjećaj stabilnosti, smirenosti i prirodne elegancije. Nijanse smeđe, bež , karamele i tamnih neutralnih tonova lako se uklapaju u različite stilove uređenja, a prostoru daju toplinu i profinjen izgled.

Foto: Lesnina

4. Orijentalni tepisi za bezvremenski vintage efekt

Orijentalni tepisi i dalje zadržavaju posebno mjesto u uređenju doma zahvaljujući svojoj bogatoj estetici i tradiciji. Njihovi detaljni uzorci unose dojam ručnog rada i bezvremenske elegancije. U modernim interijerima djeluju kao snažan kontrast suvremenom namještaju.

5. Grafički i moderni uzorci za suvremeni karakter doma

Moderni grafički uzorci inspirirani klasičnim motivima donose ravnotežu između suvremenog dizajna i poznate estetike. Linije, geometrija i stilizirani oblici prostoru daju dinamiku i ritam, a savršen su izbor za prostore koji odišu modernošću, ali zadržavaju toplinu i karakter.

Foto: Lesnina

