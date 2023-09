Spavate li s čarapama ili bosi? Stručnjaci objasnili što je zdravije i zašto

Vjerovali ili ne, na društvenim se mrežama svako toliko pojavi pitanje o spavanju sa čarapama i dok jedni ne mogu s njima, drugi ne mogu zaspati bosi i ne idu u krevet bez čarapa na stopalima. A što je zapravo zdravije? Mnogo je prednosti nošenja čarapa u krevetu, kaže autor i osnivač Udruge profesionalnih savjetnika za spavanje International Parenting and Health Institute, Mar De Carlo. "Zbog procesa koji se zove vazodilatacije ili širenja krvnih žila, čarape nam mogu pomoći da brže zaspimo i da dulje spavamo", objasnio je dodavši kako i istraživanje iz 2007. godine pokazuje da promjene temperature kože utječu na sve aspekte sna i spavanja. Dokazano je, ističe De Carlo, da nošenje čarapa u krevetu ubrzava cirkulaciju i dotok krvi u stopala, što pak može pomoći u snižavanju temperature tijela, signalizirajući mozgu da je vrijeme za spavanje. Druge studije to također potvrđuju, a jedna takva kaže da su ispitanici koji su u krevet išli sa čarapama zaspali 7,5 minuta brže, spavali 32 minute dulje i noću se budili 7,5 puta rjeđe od onih koji su spavali bosi.

“Pospanosti obično prethode niže tjelesne temperature i dokazi upućuju na to da nošenje čarapa i druge metode grijanja stopala mogu sniziti tjelesnu temperaturu i pomoći vam da brže zaspite”, dodao je De Carlo. Prema njemu, postoji još jedna prednost spavanja s čarapama, a to je manja mogućnost za Raynaudovu bolest koja obično zahvaća prste na nogama i rukama pri čemu koža gubi cirkulaciju, te počinje oticati i boljeti, a razne su studije pokazale da nošenje čarapa noću održava cirkulaciju i toplinu udova, te može spriječiti takav napad. "Iako Raynaudovu bolest obično pokreću niske temperature (ili tjeskoba i stres), čarape neće spriječiti da se ona razvije ako je tako 'zapisano' u genima, no mogu ublažiti mogućnost upale", kaže De Carlo koji savjetuje da, bez obzira zašto želite nositi čarape u krevetu, s liječnikom provjerite koji su mogući uzroci hladnih stopala.

Ostale dobrobiti spavanja s čarapama su potencijalno poboljšanje problema s ispucalim petama (hidratizirajte stopala i navucite pamučne čarape svake noći kroz tjedan ili dva i primijetit ćete manje suhu kožu), sprječavanje valunga (povezano s boljom kontrolom središnjeg dijela tijela) i, vjerovali ili ne, veći potencijal za orgazam. "Naime u studiji Sveučilišta u Groningenu koja je uključivala 13 parova nošenje čarapa u krevetu povećalo je vjerojatnost postizanja orgazma za čak 30%", rekao je De Carlo; a razlog je pojačani dotok krvi u spolne organe. Ipak, unatoč tim prednostima, on napominje da čarape nikako nisu lijek za neka stanja.

"Imajte na umu da hladna stopala mogu biti posljedica niza razloga; poput anemije, dijabetesa ili hipotireoze, a koje je važno dijagnosticirati i liječiti", rekao je. "Ako je glavni uzrok vašeg problema sa spavanjem dublje ukorijenjen problem koji nije otkriven i riješen; na primjer patite od anksioznosti ili ste mentalno pretjerano stimulirani; nošenje čarapa u krevetu neće biti rješenje".

Što se tiče studija, one uglavnom kažu da je, ako nemate problema s tjelesnom temperaturom, bolje spavati bez čarapa; jer se tako barem nećete 'pregrijati'. Osim toga, lijeganje bosih nogu pomaže u izbjegavanju loše higijene, infekcija kože i neugodnih mirisa koji se mogu povezati s prljavim čarapama ili čak s gljivicama. De Carlo još ističe i da nisu sve čarape iste, te da ako ih već nosite, potražite one koje su izrađene od prirodnih vlakana poput kašmira, merino vune, bambusa ili pamuka, odnosno materiijala koji će nogama pružiti toplinu i prozračnost, a koji podržavaju higijenu i zdravlje kože.

