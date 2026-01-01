RECEPT DANA Oporavite se od novogodišnje proslave uz grašak s noklicama

Postoje jela koja mirišu na djetinjstvo i nedjeljni ručak kod bake. Grašak s noklicama jedno je od onih klasičnih jela koje su naše bake pripremale bez recepta, ali s puno osjećaja i iskustva. Jednostavan, zasitan i blag, ovaj je obrok savršen primjer tradicionalne kuhinje u kojoj se od nekoliko osnovnih namirnica stvara tanjur pun okusa i topline. Upravo zato grašak s mekanim, pahuljastim noklicama i danas ima posebno mjesto na mnogim stolovima.
Sastojci (za 4 osobe):
- 400–500 g junetine (plećka, vrat ili lopatica)
- 1 žlica ulja ili masti
- 1 veći luk
- 1 mrkva
- 500 g graška (svježi ili smrznuti)
- 1 žlica glatkog brašna
- 1 žličica mljevene slatke paprike
- sol i papar po ukusu
- lovorov list (po želji)
- malo nasjeckanog peršina
- voda ili blagi goveđi temeljac
Za noklice:
- 1 jaje
- 4–5 žlica glatkog brašna
- prstohvat soli
- po potrebi malo vode ili mlijeka
Priprema: Junetinu narežite na kockice. Stavite je u lonac, prelijte hladnom vodom, lagano posolite i kuhajte na srednjoj vatri oko 45–60 minuta, dok meso ne omekša. Po potrebi skidajte pjenu. Meso ostavite u vodi u kojoj se kuhalo. U drugom loncu zagrijte ulje ili mast. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte dok ne postane staklast. Umiješajte naribanu ili sitno narezanu mrkvu i kratko popirjajte. Dodajte brašno, kratko promiješajte, zatim umiješajte mljevenu papriku. Odmah zalijte dijelom tekućine u kojoj se kuhala junetina. Dodajte kuhanu junetinu, grašak i po želji lovorov list. Dolijte još tekućine po potrebi da sve bude lijepo prekriveno. Kuhajte na laganoj vatri 15–20 minuta.
Priprema noklica: U zdjeli umutite jaje sa soli, postupno dodajte brašno i miješajte dok ne dobijete mekanu, ali ne previše rijetku smjesu. Žličicom umočenom u varivo spuštajte male noklice izravno u lonac. Kuhajte još 5–7 minuta, dok noklice ne isplivaju i postanu mekane. Posolite i popaprite po ukusu, dodajte nasjeckani peršin i maknite s vatre.