Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Jelo koje nas vraća u djetinjstvo

RECEPT DANA Oporavite se od novogodišnje proslave uz grašak s noklicama

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
01.01.2026.
u 07:06

Grašak s noklicama najbolji je kad malo "odmori" prije jela – tada se okusi povežu, a noklice postanu još mekše. Poslužite uz krišku domaćeg kruha i jednostavnu salatu.

Postoje jela koja mirišu na djetinjstvo i nedjeljni ručak kod bake. Grašak s noklicama jedno je od onih klasičnih jela koje su naše bake pripremale bez recepta, ali s puno osjećaja i iskustva. Jednostavan, zasitan i blag, ovaj je obrok savršen primjer tradicionalne kuhinje u kojoj se od nekoliko osnovnih namirnica stvara tanjur pun okusa i topline. Upravo zato grašak s mekanim, pahuljastim noklicama i danas ima posebno mjesto na mnogim stolovima. 

Sastojci (za 4 osobe):

  • 400–500 g junetine (plećka, vrat ili lopatica)
  • 1 žlica ulja ili masti
  • 1 veći luk
  • 1 mrkva
  • 500 g graška (svježi ili smrznuti)
  • 1 žlica glatkog brašna
  • 1 žličica mljevene slatke paprike
  • sol i papar po ukusu
  • lovorov list (po želji)
  • malo nasjeckanog peršina
  • voda ili blagi goveđi temeljac

Za noklice:

  • 1 jaje
  • 4–5 žlica glatkog brašna
  • prstohvat soli
  • po potrebi malo vode ili mlijeka

Priprema: Junetinu narežite na kockice. Stavite je u lonac, prelijte hladnom vodom, lagano posolite i kuhajte na srednjoj vatri oko 45–60 minuta, dok meso ne omekša. Po potrebi skidajte pjenu. Meso ostavite u vodi u kojoj se kuhalo. U drugom loncu zagrijte ulje ili mast. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte dok ne postane staklast. Umiješajte naribanu ili sitno narezanu mrkvu i kratko popirjajte. Dodajte brašno, kratko promiješajte, zatim umiješajte mljevenu papriku. Odmah zalijte dijelom tekućine u kojoj se kuhala junetina. Dodajte kuhanu junetinu, grašak i po želji lovorov list. Dolijte još tekućine po potrebi da sve bude lijepo prekriveno. Kuhajte na laganoj vatri 15–20 minuta.

Priprema noklica: U zdjeli umutite jaje sa soli, postupno dodajte brašno i miješajte dok ne dobijete mekanu, ali ne previše rijetku smjesu. Žličicom umočenom u varivo spuštajte male noklice izravno u lonac. Kuhajte još 5–7 minuta, dok noklice ne isplivaju i postanu mekane. Posolite i popaprite po ukusu, dodajte nasjeckani peršin i maknite s vatre.
Ključne riječi
grašak s noklicama recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!