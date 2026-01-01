RECEPT DANA Oporavite se od novogodišnje proslave uz grašak s noklicama

Postoje jela koja mirišu na djetinjstvo i nedjeljni ručak kod bake. Grašak s noklicama jedno je od onih klasičnih jela koje su naše bake pripremale bez recepta, ali s puno osjećaja i iskustva. Jednostavan, zasitan i blag, ovaj je obrok savršen primjer tradicionalne kuhinje u kojoj se od nekoliko osnovnih namirnica stvara tanjur pun okusa i topline. Upravo zato grašak s mekanim, pahuljastim noklicama i danas ima posebno mjesto na mnogim stolovima.

Sastojci (za 4 osobe):

400–500 g junetine (plećka, vrat ili lopatica)

1 žlica ulja ili masti

1 veći luk

1 mrkva

500 g graška (svježi ili smrznuti)

1 žlica glatkog brašna

1 žličica mljevene slatke paprike

sol i papar po ukusu

lovorov list (po želji)

malo nasjeckanog peršina

voda ili blagi goveđi temeljac

Za noklice:

1 jaje

4–5 žlica glatkog brašna

prstohvat soli

po potrebi malo vode ili mlijeka

Priprema: Junetinu narežite na kockice. Stavite je u lonac, prelijte hladnom vodom, lagano posolite i kuhajte na srednjoj vatri oko 45–60 minuta, dok meso ne omekša. Po potrebi skidajte pjenu. Meso ostavite u vodi u kojoj se kuhalo. U drugom loncu zagrijte ulje ili mast. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte dok ne postane staklast. Umiješajte naribanu ili sitno narezanu mrkvu i kratko popirjajte. Dodajte brašno, kratko promiješajte, zatim umiješajte mljevenu papriku. Odmah zalijte dijelom tekućine u kojoj se kuhala junetina. Dodajte kuhanu junetinu, grašak i po želji lovorov list. Dolijte još tekućine po potrebi da sve bude lijepo prekriveno. Kuhajte na laganoj vatri 15–20 minuta.

Priprema noklica: U zdjeli umutite jaje sa soli, postupno dodajte brašno i miješajte dok ne dobijete mekanu, ali ne previše rijetku smjesu. Žličicom umočenom u varivo spuštajte male noklice izravno u lonac. Kuhajte još 5–7 minuta, dok noklice ne isplivaju i postanu mekane. Posolite i popaprite po ukusu, dodajte nasjeckani peršin i maknite s vatre.