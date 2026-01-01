Mamurluk nakon dočeka? Ovo su trikovi kako ga ublažiti, ali i spriječiti na vrijeme

Doček Nove godine za mnoge je sinonim za čašu više, nazdravljanje u krug i onu slatku euforiju koja lako prijeđe granicu. A onda dođe jutro: suha usta, glavobolja, mučnina, niska razina energije i osjećaj da vam je netko u glavi upalio bušilicu. To je mamurluk, kombinacija dehidracije, iritacije želuca, pada šećera, lošijeg sna i upalne reakcije organizma na alkohol. Dobra vijest je da se ova pojava, česta u novogodišnje jutro, može ublažiti. I ne samo to, nego se može i spriječiti, bez čudotvornih trikova i skupih 'detox' rješenja.

Kako prevenirati mamurluk? Najvažnije pravilo je banalno, ali učinkovito: sporije piti i ubaciti vodu između pića. Alkohol potiče mokrenje i brzo nas isuši pa čaša vode uz svaku čašu alkohola čini ogromnu razliku, posebno u grijanim prostorima. Jedite prije i tijekom večeri, i to po mogućnosti obrok s proteinima i mastima, primjerice jaja, sir, ribu, orašaste plodove i slično. To će usporiti apsorpciju alkohola i stabilizirati šećer. Nadalje, birajte jednostavnija pića i izbjegavajte miješanje više vrsta alkohola. Pogotovo valja izbjegavati slatke mikseve koji često znače gori jutarnji scenarij. Zaboravite i ispijanje na prazan želudac.

Što učiniti kad mamurluk već krene? Prvo: rehidratacija. Voda je osnovna, ali pomaže i nešto s elektrolitima, primjerice mineralna voda, juha ili blago zasoljena voda jer tijelo nije izgubilo samo tekućinu, nego i soli. Drugo: lagana hrana u manjim porcijama, kao što su tost, banana, riža, juha ili jogurt odnosno nešto što smiruje želudac i vraća energiju bez dodatnog opterećenja. Treće: odmor i svježi zrak; san je najbolji 'lijek', ali i kratka šetnja može smanjiti vrtoglavicu i vratiti cirkulaciju, dok tuš (mlak, ne leden) pomaže da se razbudite bez dodatnog šoka za tijelo.

Za glavobolju mnogima pomažu uobičajeni analgetici, no važno je ne pretjerivati i paziti na želudac jer ga alkohol već ionako iritira. Ako vam je mučno, krenite polako: mali gutljaji, lagana hrana, topli čaj i pauze, bez forsiranja masnog doručka. I ono što svi žele čuti: savjet 'klin se klinom izbija', odnosno borba protiv mamurluka jutarnjim pićem, može kratko zamaskirati simptome, ali često produžuje problem. Najbolji lijek za mamurluk i dalje ostaju vrijeme, voda, mir i malo pametniji izbori večer prije.