Godišnji preokret počinje danas: Dok se vi odmarate, planeti kuju plan koji će vam promijeniti život
Sretna Nova godina! Prvi dan 2026. donosi sanjivu i opuštenu atmosferu, idealnu za odmor i punjenje baterija. Iako bi vas mogle obuzeti novogodišnje odluke, zvijezde savjetuju strpljenje i uživanje u trenutku. Ipak, ispod ove mirne površine, planet komunikacije Merkur danas ulazi u znak Jarca, pridružujući se Suncu, Veneri i Marsu.
Ovo gomilanje planeta postavlja pozornicu za iznimno ambiciozan mjesec u kojem će fokus biti na planiranju i postavljanju čvrstih temelja za budućnost. Iskoristite današnji mir za skiciranje planova, ali s realizacijom krenite tek kada se energija stabilizira.
Ovan: Iako vas svrbe prsti da se bacite na posao, danas usporite. Vaša karijera ulazi u snažno razdoblje, no prvi dan godine iskoristite za opuštanje. Ambicije će doći na red već za koji dan, a današnji odmor dat će vam potrebnu snagu.
Bik: Ne žurite ni u što. Dan je idealan za odmaranje na kauču uz dobru knjigu ili film. Pripazite da ne prihvatite savjete zdravo za gotovo jer je energija zbunjujuća. Ulazite u razdoblje promjena, ali dopustite da se stvari odvijaju polako.
Blizanci: Mjesec u vašem znaku donosi vam naklonost okoline. Ipak, dan je sanjiv i nepovoljan za važne financijske odluke. Fokusirajte se na povezivanje s drugima i uživajte u osjećaju sklada; ne morate sve raditi sami.
Rak: Držite se po strani; danas nije dan za akciju. Godina počinje sporo, što je savršeno za opuštanje kod kuće. Razgovori s partnerima mogu biti zbunjujući, stoga današnji mir iskoristite za prikupljanje snage za poteze koji slijede.
Lav: Potpuno se opustite. Ne osjećajte pritisak da morate biti produktivni samo zato što je prvi dan godine. Godina počinje nježno, a ovo je idealan dan za sanjarenje, gledanje filmova ili maženje s voljenom osobom.
Djevica: Ne osjećajte krivnju zbog odmora, iako biste rado prionuli na posao. Godina počinje nježno, stoga uživajte. Budite oprezni s nerealnim očekivanjima u ljubavi, jer bi vas sanjiva atmosfera mogla zavesti.
Vaga: Opustite se i uživajte u ležernosti; nema potrebe za odlučnim žarom. U zraku vlada sanjiva kvaliteta, pa bi obiteljski razgovori mogli biti podložni krivim interpretacijama. Današnji mir je priprema za dinamično razdoblje.
Škorpion: Iako se osjećate odlučno, danas usporite. Cijeli svijet proživljava sanjivi trenutak, a komunikacija je maglovita. Vaš period regeneracije završava i izlazite jači nego ikad. Neka današnji dan bude zatišje pred buru.
Strijelac: Budite oprezni s financijama jer u zraku lebde zbunjujuće vibracije. Skloni ste idealiziranju, stoga odgodite važne odluke o novcu za nekoliko dana. Danas se jednostavno opustite i razmislite o svojim vrijednostima.
Jarac: S čak četiri planeta u vašem znaku, sve se vrti oko vas! Ipak, nemojte žuriti. Godina počinje opuštajućom notom, stoga motore upalite tek kasnije tijekom tjedna. Danas sanjarite o budućnosti, a sutra krenite u akciju.
Vodenjak: Savršen dan da duže odspavate. Ne morate skočiti u akciju samo zato što je nova godina. Možda ćete poželjeti malo samoće, ali bit ćete raspoloženi i za laganu zabavu. Iskoristite mir da se suočite s unutarnjim brigama.
Ribe: Pred vama je prijateljski i opuštajući dan. Uživajte u druženju ili se odmarajte kod kuće. Zbog izazovnog aspekta Merkura i Neptuna, cijeli svijet osjeća zbunjenost. Uskoro ćete izaći iz sjene puni samopouzdanja.