Rješenje za prezbiopiju (ili čitalačku dioptriju)

Imate li problema s fokusiranjem na predmete u blizini ili s čitanjem pri slabom svjetlu?

Posjetite Optiku Kraljević u jednoj od njihovih poslovnica.

Na pragu 40-ih godina života oči, tj. vid, počinju doživljavati promjene koje do tada nisu postojale: poteškoće pri čitanju na blizu, udaljavanje teksta koji se čita, škiljenje, povećavanje slova i svjetla na mobitelu... To je velika promjena, poglavito za osobe koje do tada nisu nosile naočale za korekciju vida, znana kao prezbiopija i prirodan je proces starenja oka. Varilux® progresivi dizajnirani su za osobe starije od 40 godina i omogućuju oštar vid na svim udaljenostima s besprijekornim prijelazima od blizine do daljine.

Dioptrijske leće Varilux® vaš su saveznik za jasan i neometan vid na svim udaljenostima. Nosite Varilux®, bacite nesputan pogled i uživajte u punini svoga vida.

Polovina populacije u 40-ima ima problem s vidom na blizinu

Simptomi koje ne trebamo zanemariti:

● prve teškoće pri čitanju, mutan vid, škiljenje i istezanje ruke

● povećavanje slova i svjetlosti na mobitelu

● umorne oči, glavobolja, posturalna nelagoda.

PROGRESIVI VARILUX POMAŽU U RJEŠAVANJU ČITALAČKE DIOPTRIJE

Varilux®, svjetski broj 1 progresivi prema preporuci stručnjaka, prvi su izumljeni progresivi na svijetu (1959.), koji omogućuju oštar vid na svim udaljenostima. I od tada neprestano pomiču granice kako bi bili prilagođeni vama, vašim očima i vašem načinu života.

PERSONALIZIRANI: Po vašoj mjeri s do 13 milijardi mogućih kombinacija.

USMJERENI NA NOSITELJA: Varilux® leće testiralo je više od 12.000 ljudi od 1978.

STALNE INOVACIJE: Ekskluzivna Varilux® tehnologija s do 30 patenata u jednoj Varilux® leći.

Koje su prednosti

● lagana adaptacija, uz garanciju zadovoljstva na prilagodbu

● garancija 2 godine na mehanička oštećenja

● promotivna ponuda 1+1

● jasan i oštar vid svakog detalja pri bilo kojoj aktivnosti

● udobnost i prirodnost vida za bržu prilagodbu s manje izobličenja slike

● široka vidna polja za uživanje u svom okruženju

● besprijekorni prijelazi od blizine prema daljini i između

VARILUX® progresivi pružaju kristalnu jasnoću, veću udobnost i prirodni vid. Oči se na njih brzo prilagode, a kada im dodate Transitions tehnologiju, osjetit ćete potpunu slobodu u pokretu i oštar vid na svim udaljenostima i svim svjetlosnim uvjetima, u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

AKCIJA 1+1: DO 31. 12. 2025. DVA PARA PROGRESIVNIH LEĆA PO CIJENI JEDNOG - VAŠ SAVRŠEN PAR ZA SAVRŠEN VID NA SVIM UDALJENOSTIMA!*

Za više informacija posjetite Optiku Kraljević, pošaljite upit ili nazovite na 01/4825 071.