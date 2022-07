Ovdje bura puše i do 250 km na sat, a otkrili su nam zašto na buri treba hodati raširenih nogu

Ražanac nam je tu pod nosom, nama koji jurimo od Posedarja prema Novalji ili Vrsima, Ninu, Viru... No skriva ga borova šuma uz cestu pa turist i ne shvati što se dolje krije. Tek prođe i – propusti upoznati to mjesto, a ne bi trebao. U Ražancu – divota. Puca pogled preko na Velebit, more sinje pruža se na sve strane, mir, tišina, uživancija. Nema ni gužve, sve je lagano i bez stresa.

Pjevači su svjetsko čudo

– Izbornik hrvatske reprezentacije u sviranju usne harmonike – predstavlja se i pruža ruku dolje uz plažu Ivica Dundović (48) pa nastavlja:

– Pjevao sam i Papi Ivanu Pavlu II. kad je bio u Zadru, u dvoglasju s profesorom Livijom Marjanom našu "Molitvu vjernika". Papa mi je, eto, pljeskao... Sjećam se da sam bio u crnom odijelu, da je sunce udaralo, ali ja nisam primijetio da je vruće. Uživao sam – sjeća se nastupa koji će pamtiti cijeli život. Ništa čudno, kraj je ovo koji je poznat po ojkanju, najstarijoj vrsti pjevanja u zemlji. A prvi čovjek ojkanja upravo je – on. Dundović.

– Radovinsko orcanje uvršteno je na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine, a najstarija pjevačica u KUD-u Radovin u kojem čuvamo naše stare običaje zove se Ljubica. Ima 86 godina! Eno je kod kuće, priprema nam paštu za ručak, to mi je majka. Bila je s nama na svim turnejama, od Španjolske do Bugarske...

Pjeva se ovdje gotovo u svakoj kući, a titule su pjevači dobivali po cijelom svijetu. Oni su malo čudo županije.

– Gledaju nas kao svjetsko čudo jer naši ne poznaju note. Pjevaju po sluhu, to im je u genima. Kad smo bili u Barceloni na natjecanju, došli smo samo sudjelovati, otpjevali smo i krenuli kući. I idu oni za nama, trče, viču: "Wait, wait!". Mi se već popakirali, odlazimo, a oni kažu: "Proglasili smo vas apsolutnim pobjednicima". Svi vježbaju godinama, a mi nešto malo na putu, u autobusu. Kažemo, to nam je u genima... A kad sam spomenuo izbornika reprezentacije u usnoj harmonici, i o tome postoji priča. Dođemo na natjecanje, ovi iz Koreje i Japana sviraju istodobno na pet harmonika, sviraju Sibeliusa, Vivaldija..., a naš svirač izvuče hohnericu iz džepa, otrese je malo o bedro da ispadne prašina i – svira! I to najbolje...

Koliko ste dugo izbornik reprezentacije usne harmonike?

– 23 godine! Više od izbornika Elfa Joachima Löwa – šali se na svoj račun Dundović.

U mjestu je i kamp Planik, u kojemu hlad stvaraju borovi visoki i do 20 metara. Sve je prirodno, u posljednjih 60 godina tu su u kampu samo – borovi rasli. Ostalo se nije diralo. Gdje ćeš ljepše? Jede se u restoranima Toni, Pisak i Puntica, a kafići su El Patron, Fjaka, Sunset i rock caffe Bare. Kupaju se tu na plaži, dok on priča, veselo gosti, na Puntici i u ovo doba ima mjesta za staviti svoj ručnik.

– Točno se zna gdje tko leži na plaži – kaže prvi čovjek turizma Ante Miletić (33). U mjestu ih je oko sedam stotina.

– Dođeš na godišnji odmor i želiš biti sam. To je Ražanac! Nema mirisa krema, nema gužvi, nema dreke. Plaža, kamen, pijesak, ljekovito blato i – bura! Kad je bura, onda se treba raširenih nogu šetati, puše i do 250 kilometara na sat.

Zašto raširenih nogu na buri?

– Da ti se ne zapletu noge i privari te! Da ne padneš... Sol je svugdje. I na maslini, i na glavi, i na prozoru, i na ručniku. Tu dva sata sjedneš i poslije dišeš kao da si izašao iz slane sobe! Zašto bih plaćao, u Ražancu je besplatno, samo treba sjesti na plažu – hvali rodni kraj Miletić.

Otkrio trobrodnu baziliku

Bura se iz Senja preselila k – njima. Uskoro će je brendirati. Usto, ovo je i pravi arheološki park, tek sad otkrivaju što je sve ispod zemlje.

– Susjed je gore u Podvršju kopao krumpir, kad nešto lupi. Ide vidjeti kakav je to kamen, a ono – starokršćanska trobrodna bazilika ispod zemlje! I to na mjestu gdje je čuvao kravu. Tek su počeli kopati, tko zna što će sve naći. Živjelo se tu prije nego u Ninu ili u Zadru.

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 8

Plaže 9

Raznolikost smještaja 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude 8

Sadržaji za djecu 8

Događanja 8

Opskrbljenost 8

Autohtonost 10

Opći dojam 9

UKUPNA OCJENA 86