dan crvenih haljina

Ove hrabre žene preboljele su moždani udar i sada svojim pričama upozoravaju druge

27.01.2026.
u 14:30

Tatjana, Ivana, Petra, Višnja, Kristina i Đurđa priključile su se javnozdravstvenoj kampanji Dan crvenih haljina i hrabro iskoračile u javnost sa željom da svojim pričama upozore i potaknu žene na brigu o zdravlju jer 80% moždanih udara može se spriječiti.

Možda ne čitamo dovoljno pažljivo tekstove u kojima stručnjaci govore o različitim bolestima, ali gotovo uvijek s pažnjom reagiramo na ispovijesti ljudi koji su se suočili s nekom bolešću i koji iskreno i hrabro govore o svom osobnom iskustvu. Upravo tom mišlju vode se žene koje su preboljele moždani udar i sada upozoravaju druge sudjelovanjem u javnozdravstvenoj akciji Dan crvenih haljina.

Ususret Nacionalnom danu borbe protiv moždanog udara u žena koji se obilježava svake godine prvi petak u veljači, naše hrabrice Tatjanu, Ivanu, Petru, Višnju, Kristinu i Đurđu vidjet ćete u televizijskim emisijama, tiskovinama i na portalima i slušati ih na radiju. Svaka od njih na svoj način doživjela je suočavanje s tom teškom bolešću i njenim posljedicama koje su ponekad vrlo neugodne i složene. No, sve se slažu u jednom – prevencija je najvažnija! Brigom o zdravlju i promjenom načina života može se spriječiti čak 80% moždanih udara, a glavni čimbenici rizika na koje možemo utjecati jesu krvni tlak, šećerna bolest, povišene masnoće, pretilost, fizička neaktivnost, pušenje i alkohol.

Foto: Zvonimir Ferina

Različiti simptomi i specifični čimbenici rizika

Većina čimbenika rizika i većina simptoma moždanog udara jednaki su u muškarca i žena, no postoje razlike koje su iznimno važne, a nedostatak informacija i zanemarivanje tih razlika dovodi do kasnog prepoznavanja i nepravodobnog liječenja. Posljedica je bitno lošiji ishod liječenja.

Kada su simptomi u pitanju muškarci češće imaju samo one klasične, dobro poznate poput slabosti jedne strane tijela i lica, smetnje govora i gubitak vida na jedno oko. U žena se javljaju i atipični simptomi poput iznenadne zbunjenosti ili dezorijentacije, jake glavobolje bez jasnog razloga, mučnina ili povraćanje, umor ili slabost cijelog tijela.

Uz glave čimbenike rizika, žene imaju i neke specifične.

  • Uzimanje kontracepcijskih pilula i hormonske nadomjesne terapije – povećan je rizik moždanog udara u žena koje uzimaju kontracepcijske pilule ili nadomjesnu hormonsku terapiju i puše, imaju visoki krvni tlak, povišen šećer u krvi ili imaju još neki od rizičnih čimbenika.
  • Trudnoća - rizik razvoja moždanog udara povećava se tijekom trudnoće radi prirodnih promjena koje se dešavaju u tijelu žene.
  • Migrena - žene češće boluju od migrene, a migrene mogu povećati rizik razvoja moždanog udara.
  • Fibrilacija atrija - najčešća srčana aritmija u općoj populaciji i učestalija u žena iznad 75 godina života.

Edukacije, besplatni preventivni pregledi i revija crvenih haljina

Dan crvenih haljina već osmu godinu zaredom organizira Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, a suorganizatori su Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestima, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu. Akcija se održava pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika RH, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba. Svake godine važan doprinos organizaciji akcije daju sponzori, a ove godine su to Berlin-Chemie, Bina Istra, Boehringer Ingelheim, Fresenius, Kardian, Makpharm, Medis, Nicro, Novartis, Pfizer, PharmaS, Pliva, Press Clipping, Printera, Roche, Salveo, Sandoz, Viatris i Zubak Grupa. Bez njihove podrške i pomoći ova akcija ne bi bila toliko učinkovita i postigla ovako zapažene rezultate.

Foto: Zvonimir Ferina

Ususret Danu crvenih haljina organizirat će se brojne aktivnosti poput stručnih skupova i edukativnih nastupa liječnica. I ove godine će u Zagrebu na Trgu Petra Preradovića za građanstvo biti organizirani besplatni preventivni neurološki pregledi koje će provoditi zdravstveni timovi KBC-a Sestre milosrdnice i KBC-a Zagreb, a održat će se i tradicionalni humanitarni buvljak u suradnji s članicama Lions cluba Meridijan.

Svečano obilježavanje akcije održat će se 6. veljače u auli Sveučilišta u Zagrebu i moći će se uživo pratiti na YouTube kanalu. Uz voditelje Anu Radišić i Joška Lokasa nastupit će Zbor studenata Medicinskog fakulteta Lege artis, Komorni orkestar Sveučilišta u Zagrebu i Marko Tolja, a zvijezde večeri bit će hrabre žene koje su preživjele moždani udar i koje će na prigodnoj reviji nositi crvene kreacije hrvatskih brendova Lexalex, Matija Vuica, Mateyneira, Duchess, Diana Viljevac i Ivana Jurić design.

Prvi petak u veljači #nosicrveno

Crvena haljina je poruka i poziv ženama da osluškuju vlastito tijelo, prepoznaju opasnost i spriječe najgori scenarij. To je podsjetnik da zdravlje nije luksuz, već pravo koje svaka žena mora braniti svojim odlukama i da briga o sebi nije slabost, već snaga.

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da u petak, 6. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku.

Što može učiniti svatko od nas?

Obavijestiti o kampanji svoju obitelj i prijatelje, a na društvenim mrežama objaviti informaciju i označi #nosicrveno i #DanCrvenihHaljina

Prvi petak u veljači odjenuti nešto crveno, razgovarati o moždanom udaru u svom privatnom i radnom okruženje, a na društvenim mrežama objaviti fotografiju uz oznake #nosicrveno i #DanCrvenihHaljina

Svaka podrška je dobrodošla!

Više informacija o Danu crvenih haljina potražite na stranicama Hrvatskog neurološkog društva, društvenim mrežama (Facebook i Instagram) te na YouTube kanalu

