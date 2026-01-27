Naši Portali
SVE JASNO

'Dominik Livaković je sinoć progutao najveću knedlu u životu: Ponižen je za sva vremena!'

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.01.2026.
u 09:38

Sinoć su Girona i Getafe u sklopu 21. kola španjolske La Lige remizirali 1:1, a Ter Stegen je automatski dobio priliku na vratima od prve minute. Između vratnica je zamijenio do standardnog Argentinca Paula Gazzanigu zbog kojeg prethodno Livaković nije branio mjesecima

Transfer hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića u španjolsku Gironu bio je potpuni promašaj, to je sasvim jasnoo. Danas se to bez može slobodno reći jer Livaković u redovima španjolskog prvoligaša u proteklih pet mjeseci nije dobio niti minute prilike na vratima, dok je vratar koji je praktički jučer stigao u klub odmah dobio svoju priliku. Radi se o Nijemcu Marc-Andreu ter Stegenu koji je doveden na posudbu iz Barcelone.

Sinoć su Girona i Getafe u sklopu 21. kola španjolske La Lige remizirali 1:1, a Ter Stegen je automatski dobio priliku na vratima od prve minute. Između vratnica je zamijenio do standardnog Argentinca Paula Gazzanigu zbog kojeg prethodno Livaković nije branio mjesecima.

- Dominik Livaković je večeras progutao najveću knedlu u životu - Ponižen je za sva vremena! - piše BiH portal SportSport.ba te dodaje:

- Gazzaniga je završio na klupi, Livaković nije ni u protokolu i sada je Hrvatu jasno koliko su ga u Španiji ponižavali u proteklom periodu. Iz greške se uvijek nauči. Dominik je na vrijeme shvatio da Michel nema namjeru da mu ukaže šansu, pa je zatražio transfer. I u klubu ga se žele riješiti.

- Nadamo se da će otići što je prije moguće. I on to želi. Ako Livaković ode ostaje nam prostor da potpišemo lijevog beka ili napadača - rekao je trener Girone, Michel. 

Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
Girona hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dominik Livaković

KU
Kujttim
10:50 27.01.2026.

Kakva knedla. Čovjeku svaki mjesec na račun sjedne 100.000 eura, a ne brani. Ići će na Svjetsko prvenstvo i biti prvi vratar reprezentacije koja je u nizu osvojila srebro, a potom broncu na zadnja dva svjetska prvenstva u nogometu. Ponižena je ona prodavačica u Plodinama koju svaki alkoholičar "ima pravo" izvrijeđati kod kupovine Žuje od 2 litre, a ona mora samo gladati u blagaju i reći - hvala, doviđenja jer ako digne glas zaposliti će Nepalku.

