'Dominik Livaković je sinoć progutao najveću knedlu u životu: Ponižen je za sva vremena!'

Transfer hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića u španjolsku Gironu bio je potpuni promašaj, to je sasvim jasnoo. Danas se to bez može slobodno reći jer Livaković u redovima španjolskog prvoligaša u proteklih pet mjeseci nije dobio niti minute prilike na vratima, dok je vratar koji je praktički jučer stigao u klub odmah dobio svoju priliku. Radi se o Nijemcu Marc-Andreu ter Stegenu koji je doveden na posudbu iz Barcelone.

Sinoć su Girona i Getafe u sklopu 21. kola španjolske La Lige remizirali 1:1, a Ter Stegen je automatski dobio priliku na vratima od prve minute. Između vratnica je zamijenio do standardnog Argentinca Paula Gazzanigu zbog kojeg prethodno Livaković nije branio mjesecima.

- Dominik Livaković je večeras progutao najveću knedlu u životu - Ponižen je za sva vremena! - piše BiH portal SportSport.ba te dodaje:

- Gazzaniga je završio na klupi, Livaković nije ni u protokolu i sada je Hrvatu jasno koliko su ga u Španiji ponižavali u proteklom periodu. Iz greške se uvijek nauči. Dominik je na vrijeme shvatio da Michel nema namjeru da mu ukaže šansu, pa je zatražio transfer. I u klubu ga se žele riješiti.

- Nadamo se da će otići što je prije moguće. I on to želi. Ako Livaković ode ostaje nam prostor da potpišemo lijevog beka ili napadača - rekao je trener Girone, Michel.