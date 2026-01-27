FOTO Smrtonosna klopka na autocesti šokirala i policiju: 'Nije slučajno tamo dospjela'

Njemačka policija traži osobu ili više njih koji se sumnjiče da su u noći s petka na subotu postavili praznu poluprikolicu poprečno preko obje vozne trake i bankine autoceste A281 kod Bremena, između izlaza Strom i Seehausen. Kako BILD saznaje, prikolica je ukradena s posjeda pod videonadzorom, samo nekoliko kilometara od mjesta. Navodno su počinitelji dovezli kamion na posjed, priključili prikolicu i parkirali je na autocesti. "Crna, prazna prikolica nije slučajno dospjela na cestu, već je namjerno postavljena na autocestu u nekoliko koraka . Za to je potreban snažan tegljač, obično vozilo nije dovoljno", kazao je glasnogovornik policije Nils Matthiesen. Ubrzo nakon toga, 64-godišnji vozač kamiona morao je zakočiti u zadnji čas – tek je u mraku uočio prepreku. Matthiesen je rekao: "Možemo samo zahvaliti čovjeku koji je brzo reagirao, snažno zakočio i upozorio druge sudionike u prometu. Da je mali automobil udario u prikolicu, to je moglo biti kobno za više ljudi", kazao je glasnogovornik. Policija je ovo okarakterizirala kao pokušaj ubojstva. "Ograničenje brzine na ovom dijelu autoceste je 80 km/h. Noću mnogi vozači voze znatno brže. Zbog toga je namjerno postavljanje prikolice još opasnije", kaže Matthiesen. "Na temelju trenutačnog stanja istrage, pretpostavit ćemo da je to pokušaj ubojstva", dodao je.

Foto zum Einsatz:



Abgestellter Sattelauflieger blockierte die #A281 vollständig. pic.twitter.com/zDG1gZIkDm — Polizei Bremen (@BremenPolizei) January 24, 2026

Prema informacijama koje je dobio BILD, poluprikolicu je prije otprilike godinu dana prodala tvrtka sa sjedištem u Bremenu , a sada pripada jednoj tvrtki. "Prikolicu je na autocesti ostavila osoba koja je trenutačno nepoznata. Izrazito žalimo zbog incidenta i osjećamo olakšanje što, prema našim trenutačnim informacijama, nitko nije ozlijeđen", kazali su iz policije te pozvali ljude da im se jave ako imaju bilo kakvu informaciju.

Kako je izvijestila policija, odjel kriminalističkih istraga istražuje još dva slična incidenta. U nedjelju je policija primila prijavu o još jednoj poluprikolici parkiranoj na traci autoceste A281 koja je bila blokirana čunjevima, vjerojatno također tijekom noći koja je prethodila suboti. Policija također istražuje incident koji se dogodio 21. prosinca. U tom slučaju, ukradeni kamion od 12 tona pronađen je kako noću blokira autocestu A281, točnije u blizini izlaza Strom. Nitko nije ozlijeđen.

Zbog opasne prirode zločina, policija je sada formirala istražni tim kako bi intenzivirala istrage te koordinirala i pojačala policijske mjere.