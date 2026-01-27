Zaboravite na skrivanje ispod madraca: Evo gdje su novac i zlato najsigurniji od provalnika

Gotovina, nakit i važni dokumenti, mnogi ljudi svoje vrijednosti najradije žele čuvati kod kuće, unutar svoja četiri zida. No, upravo ondje vreba opasnost, jer gdje su novac i zlato doista sigurni? Jedno je jasno, prazne kutije od kave, dvostruka dna ladica ili dobro poznato skrovište ispod kreveta odavno više nisu nikakve tajne. Provalnici vrlo dobro poznaju ta mjesta i upravo njih prvo provjeravaju. Svatko tko dragocjenosti drži kod kuće mora stoga biti znatno mudriji, kako prenosi Bild.

Prilikom provale svaka minuta je ključna, a lopovi djeluju sustavno i ciljano. Najčešće se usmjeravaju na spavaću sobu, dnevni boravak ili radnu sobu, jer upravo ondje očekuju pronaći novac i nakit. Klasična skrovišta stoga vrlo brzo bivaju otkrivena. Želite li se zaštititi, ključno je pronaći mjesta koja na prvu ne privlače gotovo nikakvu pozornost i koja se čine potpuno nevažnima.

Ulazni prostor, odnosno hodnik, često ostaje zanemaren i djeluje neupadljivo, a upravo je to njegova najveća prednost. Ovdje se mogu pronaći odlična skrovišta za vaše dragocjenosti. Primjerice, razmislite o kutiji s osiguračima, koja često nudi dovoljno prostora, a rijetko tko bi je otvarao. U obzir dolaze i ukrasne pokrovne letvice ili stropne i viseće svjetiljke, sve dok ne postoji opasnost od požara. Čak i par starih, iznošenih cipela može poslužiti kao genijalno skrovište ako su uredno posložene u ormariću.

Iako je kuhinja često na meti, nudi nekoliko sigurnih opcija. Limenke za kavu ili konzerve smatraju se klasičnim, ali i dobro poznatim skrovištima. Mnogo su neupadljivija pakiranja od brašna, riže ili šećera u smočnici, koja se stapaju s okolinom. Još veće iznenađenje za provalnike bio bi zamrzivač, jer ondje rijetko tko očekuje pronaći vrijedne stvari. Važno je samo dobro zaštititi predmete od ekstremne hladnoće, primjerice umotavanjem u vodonepropusne vrećice.

Kupaonica i dnevni boravak zahtijevaju oprez

U kupaonici, unatoč vlazi, kao skrovište mogu poslužiti prazne kutijice od krema ili bočice šampona. Čak i role toaletnog papira mogu primiti smotuljak novčanica, sve dok ne zaboravite na njih i slučajno ih ne iskoristite. Što se tiče dnevnog boravka, knjige s izdubljenim stranicama loša su ideja jer su postale klišej. Bolje je vrijednosti sakriti unutar fotoalbuma koji rijetko koga zanimaju ili iza teškog namještaja. Zbog vremenskog pritiska, provalnici će rijetko gubiti vrijeme na pomicanje masivnih komoda ili ormara.

Sef je najsigurniji, a ova mjesta izbjegavajte

Ipak, najbolju zaštitu od krađe pruža kvalitetan sef. Moderni modeli mogu se diskretno ugraditi u zid ili namještaj i nude najvišu razinu sigurnosti. S druge strane, postoje mjesta koja su apsolutni tabu i koja biste trebali izbjegavati pod svaku cijenu. To su krevet i madrac, ormar za odjeću, komode, prostor iza slika, unutrašnjost elektroničkih uređaja, donje strane namještaja i labave podne daske. Upravo su to lokacije na koje će provalnici prvo pogledati.