Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAPALILE INSTAGRAM

VIDEO Vrući prizori! Nakon masaže Žanamari primila za guzu mamu Renatu i 'zapalila' mreže

Foto: Instagram screenshot
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
27.01.2026.
u 17:00

Pjevačica Žanamari Perčić i bivša misica Renata Lovrinčević Buljan ponovno su podigle prašinu vrućom objavom na Instagramu

Pjevačica Žanamari Perčić i fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan, poznate po prijateljstvu i isklesanim figurama, opet su u centru pozornosti. Perčić je na svom Instagram profilu podijelila video koji je temperaturu podigao do usijanja. Dok su pozirale u kupaćim kostimima, Žanamari je odlučila provjeriti kako njezinoj prijateljici stoji bikini pa ju je primila za stražnjicu.

- *Kad Renči dizajnira novi badić on se mora DETALJNO pogledati! Evo jedan blast from the past koji me uvijek nasmije kad naletim na njega u mobitelu i podsjeti me koliko sam opuštena i luckasta kad mi paše nečija energija, kao ovdje s mojom Barbie i Renči.Ovaj provokativni trenutak privukao je pažnju, a prostor ispod objave ispunili su komplimenti poput "bombe" i "najzgodnije žene na estradi", dok su pratitelji hvalili njihovu opuštenost. Inače, ovo nije jedini put da Žanamari i Renata provociraju. Na njihovom Instagramu postoji snimak u kojem bivša Miss Universe Hrvatske pomaže pjevačici u oporavku mišića.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno iznenadila pratitelje objavom deset godina stare fotografije. Svojim je obožavateljima poslala duhovitu, ali i snažnu poruku o izgledu. Žanamari ponovno je privukla pažnju javnosti kada je podijelila fotografiju staru točno deset godina, iz 2016., koja je izazvala lavinu reakcija. Na slici pozira uz more u ružičastom bikiniju, a najveću promjenu predstavlja njezina kosa, tada obojena u platinasto plavu nijansu. Ipak, ono što je najviše odjeknulo bila je poruka koju je uputila uz objavu. "Nek moja 2016. bude podsjetnik svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", napisala je Žanamari u svom stilu, dodavši dozu humora i autoironije.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio
1/31

Ovom rečenicom pjevačica se osvrnula na svoj tadašnji izgled, aludirajući kako na boju kose s kojom se danas očito ne poistovjećuje, tako i na izrazito vitku liniju.  Reakcije obožavatelja nisu izostale. U komentarima su se nizale pohvale za iskrenost, ali i za njezin izgled na staroj fotografiji.  Ovaj nostalgični osvrt dolazi u vrijeme kada pjevačica proživljava mirniju životnu fazu, daleko od vreve glavnoga grada. Krajem 2025. godine potvrdila je da se ne planira preseliti u Zagreb, ističući kako je ispunjena životom u svojim rodnim Tučepima.

Ta odluka o ostanku u Dalmaciji čini se da se odražava i na njezinu glazbu. Prošle je godine objavila singl "Lagala", koji je označio povratak njezinom prepoznatljivom R&B i pop zvuku te najavio rad na novom studijskom albumu. Pjevačica je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života. Samo nekoliko dana prije ove objave, privukla je pažnju fotografijom u kratkoj suknji na snijegu, pokazujući da se ne boji ni zime ni eksperimentiranja s modom. 

Ključne riječi
Renata Lovrinčević Buljan showbiz Instagram Žanamari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!