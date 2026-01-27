VIDEO Vrući prizori! Nakon masaže Žanamari primila za guzu mamu Renatu i 'zapalila' mreže

Pjevačica Žanamari Perčić i fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan, poznate po prijateljstvu i isklesanim figurama, opet su u centru pozornosti. Perčić je na svom Instagram profilu podijelila video koji je temperaturu podigao do usijanja. Dok su pozirale u kupaćim kostimima, Žanamari je odlučila provjeriti kako njezinoj prijateljici stoji bikini pa ju je primila za stražnjicu.

- *Kad Renči dizajnira novi badić on se mora DETALJNO pogledati! Evo jedan blast from the past koji me uvijek nasmije kad naletim na njega u mobitelu i podsjeti me koliko sam opuštena i luckasta kad mi paše nečija energija, kao ovdje s mojom Barbie i Renči.Ovaj provokativni trenutak privukao je pažnju, a prostor ispod objave ispunili su komplimenti poput "bombe" i "najzgodnije žene na estradi", dok su pratitelji hvalili njihovu opuštenost. Inače, ovo nije jedini put da Žanamari i Renata provociraju. Na njihovom Instagramu postoji snimak u kojem bivša Miss Universe Hrvatske pomaže pjevačici u oporavku mišića.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno iznenadila pratitelje objavom deset godina stare fotografije. Svojim je obožavateljima poslala duhovitu, ali i snažnu poruku o izgledu. Žanamari ponovno je privukla pažnju javnosti kada je podijelila fotografiju staru točno deset godina, iz 2016., koja je izazvala lavinu reakcija. Na slici pozira uz more u ružičastom bikiniju, a najveću promjenu predstavlja njezina kosa, tada obojena u platinasto plavu nijansu. Ipak, ono što je najviše odjeknulo bila je poruka koju je uputila uz objavu. "Nek moja 2016. bude podsjetnik svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", napisala je Žanamari u svom stilu, dodavši dozu humora i autoironije.

Ovom rečenicom pjevačica se osvrnula na svoj tadašnji izgled, aludirajući kako na boju kose s kojom se danas očito ne poistovjećuje, tako i na izrazito vitku liniju. Reakcije obožavatelja nisu izostale. U komentarima su se nizale pohvale za iskrenost, ali i za njezin izgled na staroj fotografiji. Ovaj nostalgični osvrt dolazi u vrijeme kada pjevačica proživljava mirniju životnu fazu, daleko od vreve glavnoga grada. Krajem 2025. godine potvrdila je da se ne planira preseliti u Zagreb, ističući kako je ispunjena životom u svojim rodnim Tučepima.

Ta odluka o ostanku u Dalmaciji čini se da se odražava i na njezinu glazbu. Prošle je godine objavila singl "Lagala", koji je označio povratak njezinom prepoznatljivom R&B i pop zvuku te najavio rad na novom studijskom albumu. Pjevačica je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života. Samo nekoliko dana prije ove objave, privukla je pažnju fotografijom u kratkoj suknji na snijegu, pokazujući da se ne boji ni zime ni eksperimentiranja s modom.