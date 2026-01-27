FOTO Nestvarne snimke stižu iz susjedstva: Kuće na samom rubu litice, strahuju da će biti još gore

Više od 1500 stanovnika sicilijanskog brdovitog grada Niscemija evakuirano je nakon što je snažna oluja pokrenula golemo klizište, stvorivši ponor dug čak 4 km u brdu. Gradonačelnik Massimiliano Conti opisao je situaciju kao "dramatičnu" i "strašnu", upozoravajući da bi povijesna jezgra grada mogla biti progutana. Klizište je počelo pokazivati znakove u nedjelju, a do utorka se proširilo na 4 km, s dubinom od oko 45 metara na nekim mjestima. Kuće su ostale na samom rubu litice, a neke su već počele padati – zračne snimke pokazuju blokove zgrada koji vise nad ponorom. Salvatore Cocina, direktor sicilijanske civilne zaštite, izjavio je u ponedjeljak navečer: "Sve kuće u radijusu od 50 do 70 metara će se srušiti".

Massimiliano Conti, gradonačelnik Niscemija (grad s oko 25.000 stanovnika), u videu na društvenim mrežama pozvao je građane da ostanu kod kuće izvan ograđenih zona: "Ovo je dramatičan odron tla... Situacija je teška, posebno jer kiša ne pomaže ni operacijama spašavanja ni tehničkim istraživanjima". "Nema sumnje – bojimo se... Srećom, nije bilo ozlijeđenih, samo šteta na kućama", kazao je u intervjuu za La Repubblica.

Škole su zatvorene u utorak, cesta prema obalnom gradu Geli je blokirana, a mnogi evakuirani borave kod rodbine ili u lokalnoj sportskoj areni. Talijanska vlada proglasila je izvanredno stanje za južne regije pogođene olujom.

Klizište je rezultat zasićenog tla glinom nakon dana intenzivnih padalina – Niscemi leži na erozivnim padinama, što je pogoršalo situaciju. Geolozi kontinuirano prate širenje ponora, a strahuje se da bi grad mogao biti odsječen. Conti je naglasio: "Neprestano pratimo situaciju jer se može promijeniti u bilo kojem trenutku. Ne želim da itko ovo shvati olako.“