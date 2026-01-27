Sjajne vijesti za Hrvatsku: Island prosuo bod protiv Švicarske, otvara nam se put do polufinala

Veliko iznenađenje u Malmö Areni! Švicarska i Island remizirali su u utakmici prije naše i sada se Hrvatskoj otvara put do polufinala Europskog prvenstva! Završilo je 38:38, a to sada znači da bi Hrvatska pobjedom protiv Slovenije barem zakratko preuzela prvo mjesto u skupini, ali i što je još važnije - ostala na pravom putu do polufinala. Naime, sada opet odlučujemo sami o sebi, jer s dvije pobjede - današnjom protiv Slovenije i sutrašnjom (18 sati) protiv Mađarske idemo sigurno među četiri najbolje europske reprezentacije.

Jasno, Hrvatska i dalje mora pobijediti u dvije preostale svoje utakmice, jer svaki naš kiks značio bi novo udaljavanje od polufinala. No, sada znamo da smo sigurni u slučaju dvostrukog slavlja protiv susjeda. Tada bismo bili sigurno drugoplasirani, a ako nakon Islanda kiksa i Švedska u barem jednoj od svoje dvije preostale utakmice, onda čak i prvi u našoj skupini.

Inače, Švicarci su gotovo čitavo vrijeme utakmice bili u prednosti nad Islanđanima, nisu momci sa sjevera Europe bili ni blizu njihove nedjeljne predstave u kojoj su sa osam razlike razbili Švedsku i tako, pokazat će se samo zakratko, ugrozili sudbinu Hrvatske. Island još sutra u 15.30 igra protiv Slovenije, ali ovim porazom maksimalno su si zakomplicirali život u borbi za polufinale. Nisu još ispali iz svih kombinacija, drži ih i dalje ta visoka pobjeda nad Švedskom koja im paše u potencijalnom zatvaranju kakvog kruga u koji bi mogli upasti i Slovenci. Puno se toga i dalje ne zna, ali se zna da je Hrvatska opet u igri, i te kako...