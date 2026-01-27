Zagrepčani misle da je promet kod Vjesnika sad protočniji nego kroz podvožnjak! Evo što kaže stručnjak

Područje oko Vjesnikova nebodera poprište je bilo dva sudara u samo dva dana, i to na istoj lokaciji, a u današnjem incidentu "stradao" je i prometni znak. Do nesreće je došlo na križanju Slavonske avenije i Savske ceste, a šteta je, srećom, bila samo materijalna. U jučerašnjem incidentu, pak, ozlijeđene su četiri osobe koje su zbrinute u Kliničkom bolničkom centru Dubrava.

Križanje Slavonske i Savske, podsjetimo, pod privremenom je regulacijom otkako je, u studenom, izgorio čuveni neboder Vjesnika. Podvožnjak koji povezuje istok i zapad metropole trenutačno je zatvoren, a tako će i ostati, istaknuli su ranije u Ministarstvu graditeljstva, dok se ne završi prva faza uklanjanja oštećenog objekta. Kako bi se barem djelomično rasteretile prometne gužve, od kraja studenog prošle godine na snazi je nova prometna regulacija po kojoj sva vozila, u oba smjera, voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije.

Time se protočnost prometa povećala, procjenuju u Gradu, na približno dvije trećine kapaciteta prije požara u neboderu, a kako mnogi vozači smatraju, nova prometna situacija vrlo je zadovoljavajuća. Bolja, dapače, od vožnje kroz nadvožnjak, smatraju mnogi, no s tim mišljenjem ne slaže se prometni stručnjak Goran Husinec.

Odabrana tvrtka koja će rušiti Vjesnik: Posao će koštati 4,2 milijuna eura

Sudskog vještaka za cestovni promet upitali smo smatra li i on da je promet sad protočniji nego što bi bio da je podvožnjak ponovno otvoren, na što je on odgovorio, ukratko: Nema šanse. – Promet definitivno nije protočniji. Situacija je trenutačno onoliko dobra koliko može biti, s obzirom na okolnosti, ali nije ni približno onakva kao što bi bila da je podvožnjak otvoren. Gužve nisu manje, ali to je takvo stanje, dok se ne sruši neboder. Jednostavno - tako je, kako je, a kad se podvožnjak otvori situacija će se vratiti u normalu – rekao nam je Husinec.

Pitali smo ga i zašto misli da je došlo do dvije prometne nesreće u dva dana. – Gruba nepažnja, ljudi jure, misle da mogu izvesti manevar i dogodi se sudar. Sve je lijepo iscrtano, ljudi prate signalizaciju – kazao je.

Kako je na nedavnoj konferenciji za medije objasnio ministar Branko Bačić, rušenje nebodera obavit će se strojnim uklanjanjem, a cijeli postupak trebao bi trajati najviše tri mjeseca. Nakon završetka prve faze otvorit će se podvožnjak, što bi trebalo biti unutar 30 dana od potpisivanja ugovora s izvođačima, no južni će kolnik Slavonske morati biti zatvoren sve dok radovi ne budu potpunosti dovršeni. To uključuje i uklanjanje građevinskog otpada nakon samog zahvata. Izvođač radova je odabran 12. siječnja, na odluku je uložena žalba pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) pa radovi ne mogu započeti dok se ne donese ocjena je li bila osnovana te može li posao uistinu obaviti tvrtka EURCO iz Vinkovaca.