Novi pritisak SAD-a, poslat će borbene zrakoplove? 'To mijenja naše obrambene sposobnosti'

Američki veleposlanik u Kanadi upozorio je kako bi SAD mogao promijeniti desetljećima star sporazum o Sjevernoameričkom zapovjedništvu zračne obrane (NORAD), u slučaju da kanadska vlada odustane od kupnje 88 borbenih zrakoplova Lockheed Martin F-35. Naime, veleposlanik Pete Hoekstra upozorio je da bi, ako Kanada kupi manje borbenih zrakoplova, SAD morao popuniti te praznine u sigurnosnim potrebama. To bi moglo značiti da bi SAD morale kupiti više zrakoplova F-35 za vlastite potrebe i češće ih koristiti za intervencije u kanadskom zračnom prostoru, navodi Independent.

Prema sadašnjim uvjetima sporazuma, SAD i Kanada mogu međusobno djelovati u zračnim prostorima kako bi pratile ili presretale prijetnje. Međutim, Hoekstra je naznačio da bi američka intervencija išla i dalje ukoliko se ugovor o borbenim zrakoplovima promijeni. "NORAD bi morao biti izmijenjen“, rekao je.

Kanadska vlada ranije je naznačila da preispituje uvjete ugovora o borbenim zrakoplovima s obzirom na to da je program skuplji nego što se očekivalo. Još 2022. godine, Kanada je pristala kupiti 88 naprednih zrakoplova, no program je uskoro naišao na poteškoće. Proizvodnja zrakoplova trajala je dulje nego što se očekivalo, a uz to je revizija ugovora pokazala da su troškovi narasli na 27,7 milijardi dolara, u odnosu na početnih 19 milijardi dolara.

S obzirom na to, Kanada razmatra kupnju borbenih zrakoplova od drugih zemalja. Među njima je opcija i švedska tvrtka Saab koja proizvodi borbeni zrakoplov JAS 39 Gripen E. Saab je ponudio proizvodnju zrakoplova u Kanadi, čime bi se stvorilo 12.600 radnih mjesta.

"Vlada je zainteresirana za sve velike projekte koji ne samo da mogu štititi sigurnost i suverenitet Kanade, već i stvarati radna mjesta diljem zemlje. Naravno da ne možemo kontrolirati predsjednika Trumpa, ali možemo kontrolirati naša ulaganja u obranu, kome dodjeljujemo ugovore i kako na kraju možemo stvarati radna mjesta u Kanadi. Zato ćemo se na to usredotočiti", komentirala je ministrica industrije Mélanie Joly za CBC News.

Ako Kanada i kupi Gripen E zrakoplove, Hoekstra upozorava da bi SAD svejedno morao preispitati način suradnje u području sigurnosti. "Ako odluče ići s inferiornim proizvodom, to mijenja naše obrambene sposobnosti. Stoga moramo smisliti kako ćemo to nadoknaditi“, dodao je veleposlanik.