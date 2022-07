Bila nam je Beyoncé, ali mi radije sami pjevamo. Ili se kupamo u bazenu starom 200 godina

Beyoncé je u Svetima Filipu i Jakovu slavila pretprošli rođendan, puhala u svjećice i otvarala darove supruga Jay-Z-ja ispred Galešnjaka, otoka u obliku srca, simbola ljubavi i romantike. Darova je bilo svakojakih...

"Život ne može biti ljepši, ovdje je savršeno. Nevjerojatno je, pogledajte ovu predivnu prirodu", govorila je tada Beyoncé. Domaći je nisu zvali da im pjeva jer imaju svoje adute.

– I mi pjevamo! I još kako. Podigli smo spomenik i Ljubi Stipišiću Delmati, Gibonnijevu ocu, koji je osnovao klapu Cantus. Naš je Lovre Eškinja prvi tenor klape Intrade, naš Ante Brzić pjeva blues u Memphisu, pa naši su dečki pjevali i papi u Vatikanu... – hvale domaći svoje pjevače. Lako njima za Beyoncé.

Na rivi, kamo kupači odlaze s ručnicima prema plažama hladeći se sladoledom, tenor Lovre Eškinja iz klape Intrade kaže:

– Beyoncé se kupa tu kod nas, a ja sam prošao Perth, Melbourne, Sydney, Adelaide, New York, Chicago, Detroit, LA, San Francisco... Čak sam se i kupao u Sydneyu, ali čim sam ušao do koljena u more, odmah sam izjurio van. Valovi su takvi da se nisam usudio. Od ove naše plaže nema ljepše. Zna to i Beyoncé – govori Lovre Eškinja.

On je s klapom Intrade u pulskoj Areni pjevao tjedan dana nakon Toma Jonesa, i tjedan prije – Stinga. Pjeva i tu na feštama koje su svako malo.

Pokazuje na kupače koji odlaze na plažu pa veli:

– Nekad smo se mi domaći skrivećki kupali. Da je moj pradjed uhvatio moju babu Danku i njezine frendice Šiku i Slavku dolje na plaži, bilo bi svega. One su se kupale u crnim haljinama, fuštanijama, a kad bi ih tko vidio, dobacio bi im: "Kupaju se samo bogati i kurbe!".

Kad smo kod kupanja bogatih, obitelj Boreli je ovdje prije možda i dvije stotine godina sagradila – bazen!

– Na njemu se i danas kupamo, dica treniraju tu vaterpolo, VK Gusar igra utakmice. Bazen nije dubok, more ulazi u njega, a čak je i popločen, za gospodu, kako i doliči – govori Ana Barbaroša, prva žena turizma ovog kraja.

Preko dana je milina. Picigin u petero, na molu sunčanje na trbuhu, netko se vozi džet-skijem, drugi sjedi u hladu. Galebovi s visine nadgledavaju što ovi bez krila dolje u moru rade, tek ih prestraši koji skakač pa promijene kurs. Ima i mjesta, u kampu od 200 kuna za večeras, a apartmani su od 900 kuna. Za turiste u Svetima Filipu i Jakovu (u kojem žive i dvojica braće Filip i Jakov, arheolog i slikar, a otac Mirko Đinđić osnovao je i kazalište čiji su amateri najbolji u Hrvatskoj) imaju i – kino. Tko neće u Cinestar u Zadar ili na otvoreno u Biograd, tu već pola stoljeća može gledati filmove. Gledali su u Filipu i Jakovu i "Kuma", "Let iznad kukavičjeg gnijezda" i "Taksista" kada su filmovi tek izlazili iz hollywoodskih tvornica blockbustera.

– Kod nas će ti cilo selo pomoći! Svi sve znamo jedni o drugima, i to je simpatično. Ja o svima znam sve, kao i drugi o meni. Pa čak znaju i kolika mi je rata kredita! Jedino što se nitko ne ponudi da mi malo pomogne, da otplati koju. Za ostalo nema problema, pomažemo si što god treba – smijući se priča tenor Eškinja.

U mjestu u Pašmanskom kanalu osim hotela "Villa Donat" i "Alba" aduti su i kampovi "Rio", "Primorje", "Moče", "Filip" i najveći "Đardin". Gosti dolaze i šest desetljeća. No, štos je riva. Navečer klinci ovdje prodaju školjke. Mještani su im napravili male štandove, da ne prodaju na preokrenutim kartonskim kutijama. Ema, Karmen, Leona, Šime, Duje... oslikavaju školjke koje su pronašli na plaži akrilom ili temperom, rade instalacije. A cijene su od pet do 20 kuna. Taman za sladoled.

U moru – koštica masline

– Svi žele vidjeti otok Galešnjak, no kad se približe, ne mogu vidjeti oblik srca. S mora se vidi oblik ženskih grudi – dva brežuljka – kažu domaći. Senzaciju krije i more. Uz otok Ričul pronađeno je naselje staro 3500 godina. Lonci, šalice, zdjele, nasipi... Sve to leži tu pred Svetima Filipom i Jakovom. Otkrivena je u moru i – koštica masline! Tu nema što nema. Ali, pjesma je glavna stvar. Prvo pjesma, a onda dalje...

