FOTO Ludnica na tribinama: Ovaj hrvatski navijač ukrao je pažnju cijele Europe

Hrvatski rukometaši igraju protiv Slovenije u odlučujućoj utakmici na Europskom prvenstvu u švedskom Malmöu. Na tribinama je prisutan i veliki broj naših navijača koji zdušno bodri rukometaše
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Mnogi su u Švedskoj već danima, a posebnu pažnju plijeni jedan navijač odjeven u hrvatske boje - od glave do pete.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ovo je on. Često je u oku kamere, a uoči utakmice gostovao je i u programu RTL televizije. Otkrio je da će ići i u danski Herning ako se Hrvatska plasira na samu završnicu EP-a.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
I slovenski su navijači uvijek bučni pa nas danas osim na terenu očekuje i "rat" na tribinama.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
