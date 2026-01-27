Naši Portali
jedan treba izbjegavati

Koji je kruh stvarno dobar za zdravlje? Stručnjakinja je izdvojila najbolje vrste

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
27.01.2026.
u 14:30

"Ako ne patite od inzulinske rezistencije, kruh bi se razumno mogao uklopiti u vašu prehranu", rekla je stručnjakinja

Kruh je jedan od najčešće konzumiranih prehrambenih proizvoda u svijetu, ali mnogi ljudi smatraju da nije zdrav. Zbog visokog udjela ugljikohidrata i često prisutnih dodataka u industrijski prerađenim varijantama, kruh je često kritiziran i izbjegavan, iako neke vrste mogu biti hranjive i korisne za zdravlje, posebno kada se odabere pravi tip i kvalitetni sastojci. "Hrana s visokim udjelom ugljikohidrata poput kruha može s vremenom pogoršati inzulinsku rezistenciju", rekla je dijetetičarka Theresa Link, edukatorica dijabetesa i stručnjakinja za metaboličko zdravlje iz američke digitalne zdravstvene tvrtke Virta Health.

Inzulin je ključni hormon koji proizvodi gušterača, a koji omogućuje ulazak šećera u krvi (glukoze) u stanice za korištenje kao energija. "Inzulinska rezistencija nastaje kada stanice prestanu pravilno reagirati na inzulin, što otežava korištenje ugljikohidrata (glukoze) za energiju. S vremenom, razina inzulina raste, pogoršavajući metaboličko zdravlje. Jednostavno rečeno, inzulinska rezistencija je nemogućnost dobrog podnošenja ugljikohidrata", objasnila je Link. Osobe s inzulinskom rezistencijom možda neće osjetiti nikakve simptome, dok drugi mogu primijetiti mrlje na koži ili tamne, baršunaste mrlje u području pazuha, prepona ili vrata.

Debljanje, visoki krvni tlak, neredovite mjesečnice i umor također su klasični znakovi. Krvni testovi mogu pomoći u potvrdi inzulinske rezistencije. "Ako ne patite od inzulinske rezistencije, kruh bi se razumno mogao uklopiti u vašu prehranu. Najbolje opcije su kruh od proklijalih žitarica, koji ima niži učinak ugljikohidrata, i autentično kiselo tijesto, gdje prirodna fermentacija pomaže smanjiti reakciju šećera u krvi", savjetovala je Link. Kruh od proklijalih žitarica sastoji se od cjelovitih žitarica (poput pšenice, ječma, pira) koje su bile namočene da proklijaju prije nego što su se zgnječile ili samljele u brašno, piše New York Post.

Klijanje ima nekoliko prednosti: povećava hranjive tvari poput željeza, cinka, magnezija i folata, razgrađuje škrob radi poboljšanja probavljivosti i snižava glikemijski indeks za bolju kontrolu šećera u krvi. Rezultati su slađi, gušći, bogatiji hranjivim tvarima i bolje utječu na probavu od bijelog kruha. Autentično kiselo tijesto je prirodno dizani kruh napravljen od brašna, vode, soli i aktivne podloge za kiselo tijesto koja se sastoji od divljeg kvasca i bakterija mliječne kiseline.

Prirodni proces fermentacije je ključan jer otključava minerale i stvara prebiotike koji hrane crijevne bakterije. Gotov proizvod sadrži antioksidanse, podržava zdravlje srca i može se pohvaliti nižim glikemijskim učinkom od standardnog kruha. Također ima kiselkastiji okus i hrskaviju koricu. Ako želite kupiti autentično kiselo tijesto, provjerite je li na etiketi navedeno "prirodno dizanje" bez dodanih kiselina ili komercijalnog kvasca.

Kruh od kiselog tijesta možete napraviti i kod kuće. I dok je Link savjetovala konzumaciju kiselog tijesta i kruh od proklijalih žitarica, isto tako je upozorila da se treba "paziti" kruha od cjelovitih žitarica. "Oni se često reklamiraju kao zdravi, ali su visoko prerađeni i obično uzrokuju skokove šećera u krvi i inzulina slično bijelom kruhu“, upozorila je stručnjakinja. Ako imate inzulinsku rezistenciju, Link je rekla da je smanjenje ili izbjegavanje tradicionalnog kruha ključno za poboljšanje metaboličkog zdravlja.

Ključne riječi
inzulinska rezistencija žitarice zdravlje kruh

