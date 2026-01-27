Koji je kruh stvarno dobar za zdravlje? Stručnjakinja je izdvojila najbolje vrste

Kruh je jedan od najčešće konzumiranih prehrambenih proizvoda u svijetu, ali mnogi ljudi smatraju da nije zdrav. Zbog visokog udjela ugljikohidrata i često prisutnih dodataka u industrijski prerađenim varijantama, kruh je često kritiziran i izbjegavan, iako neke vrste mogu biti hranjive i korisne za zdravlje, posebno kada se odabere pravi tip i kvalitetni sastojci. "Hrana s visokim udjelom ugljikohidrata poput kruha može s vremenom pogoršati inzulinsku rezistenciju", rekla je dijetetičarka Theresa Link, edukatorica dijabetesa i stručnjakinja za metaboličko zdravlje iz američke digitalne zdravstvene tvrtke Virta Health.

Inzulin je ključni hormon koji proizvodi gušterača, a koji omogućuje ulazak šećera u krvi (glukoze) u stanice za korištenje kao energija. "Inzulinska rezistencija nastaje kada stanice prestanu pravilno reagirati na inzulin, što otežava korištenje ugljikohidrata (glukoze) za energiju. S vremenom, razina inzulina raste, pogoršavajući metaboličko zdravlje. Jednostavno rečeno, inzulinska rezistencija je nemogućnost dobrog podnošenja ugljikohidrata", objasnila je Link. Osobe s inzulinskom rezistencijom možda neće osjetiti nikakve simptome, dok drugi mogu primijetiti mrlje na koži ili tamne, baršunaste mrlje u području pazuha, prepona ili vrata.

Debljanje, visoki krvni tlak, neredovite mjesečnice i umor također su klasični znakovi. Krvni testovi mogu pomoći u potvrdi inzulinske rezistencije. "Ako ne patite od inzulinske rezistencije, kruh bi se razumno mogao uklopiti u vašu prehranu. Najbolje opcije su kruh od proklijalih žitarica, koji ima niži učinak ugljikohidrata, i autentično kiselo tijesto, gdje prirodna fermentacija pomaže smanjiti reakciju šećera u krvi", savjetovala je Link. Kruh od proklijalih žitarica sastoji se od cjelovitih žitarica (poput pšenice, ječma, pira) koje su bile namočene da proklijaju prije nego što su se zgnječile ili samljele u brašno, piše New York Post.

Klijanje ima nekoliko prednosti: povećava hranjive tvari poput željeza, cinka, magnezija i folata, razgrađuje škrob radi poboljšanja probavljivosti i snižava glikemijski indeks za bolju kontrolu šećera u krvi. Rezultati su slađi, gušći, bogatiji hranjivim tvarima i bolje utječu na probavu od bijelog kruha. Autentično kiselo tijesto je prirodno dizani kruh napravljen od brašna, vode, soli i aktivne podloge za kiselo tijesto koja se sastoji od divljeg kvasca i bakterija mliječne kiseline.

Prirodni proces fermentacije je ključan jer otključava minerale i stvara prebiotike koji hrane crijevne bakterije. Gotov proizvod sadrži antioksidanse, podržava zdravlje srca i može se pohvaliti nižim glikemijskim učinkom od standardnog kruha. Također ima kiselkastiji okus i hrskaviju koricu. Ako želite kupiti autentično kiselo tijesto, provjerite je li na etiketi navedeno "prirodno dizanje" bez dodanih kiselina ili komercijalnog kvasca.

Kruh od kiselog tijesta možete napraviti i kod kuće. I dok je Link savjetovala konzumaciju kiselog tijesta i kruh od proklijalih žitarica, isto tako je upozorila da se treba "paziti" kruha od cjelovitih žitarica. "Oni se često reklamiraju kao zdravi, ali su visoko prerađeni i obično uzrokuju skokove šećera u krvi i inzulina slično bijelom kruhu“, upozorila je stručnjakinja. Ako imate inzulinsku rezistenciju, Link je rekla da je smanjenje ili izbjegavanje tradicionalnog kruha ključno za poboljšanje metaboličkog zdravlja.