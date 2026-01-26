Naši Portali
GOLEMA POVIJESNA NEPRAVDA

Stvara se novi svjetski poredak, ali za jedan hrabri narod, kao i uvijek, sve ostaje po starom

Rally In Support of Kurdish Female Fighters - Iraq
Middle East Images/ABACA/ABACA
Autor
Hassan Haidar Diab
26.01.2026.
u 18:14

Odigrali su ključnu ulogu u borbi protiv tzv. Islamske države (ISIL) u Siriji, a sada ih je izdao Donald Trump, stavivši karte na novog džihadističkog predsjednika u Damasku

Sve se mijenja. Svjetski poredak stalno se preuređuje, savezi nastaju i nestaju, moć se pomiče s kontinenta na kontinent, a tehnologija i ekonomija diktiraju tempo globalnih događanja. Međutim, dok se neki narodi i države prilagođavaju i pronalaze svoje mjesto u tom novom poretku, postoji narod čija sudbina, unatoč svjetskim previranjima, ostaje uvijek ista, narod koji godinama trpi zbog geopolitičkih interesa moćnika i velikih sila. To su Kurdi. Kurdi su narod bez vlastite države, raspršeni po Turskoj, Iraku, Iranu i Siriji, ali njihova borba za autonomiju i preživljavanje u povijesti pokazuje nevjerojatnu otpornost. Ipak, povijest Kurda je, nažalost, povijest izdaja. Svijet ih koristi kao strateški alat, vojnike za sukobe koji nisu njihovi, saveznike kada to odgovara velikim silama, a zatim ih ostavlja na cjedilu kada više nisu potrebni. Njihova sudbina odražava koliko ljudska hrabrost i žrtva mogu biti zanemareni kad interesi preuzmu glavnu riječ.

Ključne riječi
Islamska država Sirija Donald Trump Kurdistan

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
19:32 26.01.2026.

Amerika nema prijattelje . Ne postoji saveznik koga amerika kad tad nije izdala Od Južnog Vijetnama, preko afričkih država, pa sve do Ukrajine. Decenijama se potvrđuju reči Henri Kisindžera: „biti američki neprijatelj opasno, a biti američki prijatelj fatalno“. Neprijateljima je,jateljima je, dakle, sa ovom zemljom, daleko lakše – uvek znaju na čemu su i pripremljeni su na najgore. Saveznici ove države, a pogotovo oni koji se prevare i poveruju američkim obećanjima, to svoje poverenje kasnije žestoko plate. Američko savezništvo varljivo i prevrtljivo, i istorija spoljnopolitičkih odnosa puna je američkih zabijanja „noža u leđa“ zemljama saradnicama. Priča otprilike uvek kreće isto: obećava se pomoć „do groba“, a onda, kada zemlja saveznica pred taj grob stane, Amerikanci se povuku… a eventualno kasnije još lopatom potabaju svežu humku.

