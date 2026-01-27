Muškarac koji je na nekoliko minuta proglašen mrtvim opisao što je vidio 's one strane'

Muškarac koji je nakratko proglašen mrtvim na bolničkom krevetu opisao je što je osjećao, čuo i vidio u tim minutama koje su mu, kaže, promijenile pogled na život. Iskustva bliske smrti već godinama pune forume i medije. Pojedinci tvrde da su vidjeli pakao, drugi preminule voljene osobe, treći kažu da su lebdjeli iznad vlastitog tijela. Muškarac s početka priče svoje je iskustvo podijelio na jednom forumu na Redditu, naglasivši da je umro, potom bio oživljen te je dulje vrijeme nakon toga proveo na aparatima, piše Unilad.

Dodao je i važan detalj koji njegovu ispovijest čini dodatno intrigantnom: radi u zdravstvu pa je, kako kaže, nakon ovog događaja bio na obje strane spektra, i kao zdravstveni djelatnik i kao pacijent koji je preživio. "Nema potrebe govoriti da mi je to izoštrilo perspektivu", istaknuo je. Prema njegovim riječima, proglašen je mrtvim na nekoliko minuta, a zatim je priključen na mehanički respirator te je nekoliko dana proveo na intenzivnoj njezi. Ono što ga je najviše iznenadilo jest potpuni izostanak boli. Iskustvo je opisao kao "ponizno", a naglasio je da se osjećao apsolutno bezbolno i čak ugodno, iako se njegovo tijelo, kako piše, fizički žestoko borilo.

Prisjetio se i trenutaka na respiratoru te neugodnih elemenata vezanih uz korištenje te medicinske opreme, uključujući povraćanje i aspiraciju, ali kaže kako ni tada nije osjećao bol i nelagodu. U isto vrijeme, ono što mu je ostalo najjače urezano u pamćenje jest osjećaj da nije sam: bio je okružen obitelji u jedinici intenzivne skrbi, što mu je, kaže, bilo utješno. Istodobno je doživio i nešto što opisuje kao iskustvo izvan tijela.

"Još uvijek se mogu prisjetiti razgovora koji je moja obitelj vodila u sobi na intenzivnoj, ali koliko god sam im želio odgovoriti ili barem stupiti u kontakt, nisam mogao. To mi je bilo najčudnije', napisao je. Nadaje tvrdi da je, nakon što mu je respirator uklonjen, vidio baku koja je preminula 2004. godine. "Rekla mi je: Okreni se… moje vrijeme ovdje tek počinje", stoji u njegovoj objavi, nakon čega se, kako opisuje, sve naglo promijenilo. Osjetio je kako mu uklanjaju respirator i čuo medicinske sestre kako viču njegovo ime.

U komentarima se, očekivano, povela rasprava o tome je li pokojnu baku doista vidio ili je bila riječ o reakciji na određene lijekove. On je odgovorio iskreno, bez glumljenja apsolutne sigurnosti: "Vjerujem da sam vidio svoju baku. Ponekad i sam rasuđujem… Pitam se je li to moglo biti od lijekova. Ali, svaki put kad razmišljam o tome, završim na istom… To je stvarno bila ona." Zanimljivo, dodao je i da se profesionalno bavi istraživanjem te da u svom okruženju ima pristup kvantnom računalu."'Posljednjih nekoliko godina učim o kvantnoj fizici", napisao je, sugerirajući da ga iskustvo bliske smrti dodatno gura prema pitanjima na koja medicina, barem za sada, nema jednostavne odgovore.