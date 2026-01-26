Naši Portali
LEGALIZACIJA BEZ ROKA

Legalizacija bez roka za sagrađeno do lipnja '11.

Autor
Dea Redžić
26.01.2026.
u 16:38

Uz legalizaciju starih slučajeva, najavljuje se pojačana represija prema novoj divljoj gradnji. Strože kazne, širi okvir odgovornosti i najave kaznenog tretmana

Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a ključna promjena je da više nema roka do kojeg se zahtjev "mora" predati, kao što je bio slučaj s prijašnjim zakonom koji je propisao rok do 30. lipnja 2018. Sada se umjesto roka uvodi trajna mogućnost podnošenja zahtjeva, a legalizirati se mogu samo objekti izgrađeni do 21. lipnja 2011., i to oni čije se postojanje može dokazati zračnim snimkama (DOF) upravo iz tog razdoblja. Sve što je nastalo nakon tog datuma izlazi iz okvira legalizacije i ulazi u režim sankcija.

Ključne riječi
nadzor Hrvatska gradnja legalizacija

