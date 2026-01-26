Legalizacija bez roka za sagrađeno do lipnja '11.

Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a ključna promjena je da više nema roka do kojeg se zahtjev "mora" predati, kao što je bio slučaj s prijašnjim zakonom koji je propisao rok do 30. lipnja 2018. Sada se umjesto roka uvodi trajna mogućnost podnošenja zahtjeva, a legalizirati se mogu samo objekti izgrađeni do 21. lipnja 2011., i to oni čije se postojanje može dokazati zračnim snimkama (DOF) upravo iz tog razdoblja. Sve što je nastalo nakon tog datuma izlazi iz okvira legalizacije i ulazi u režim sankcija.