Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MARKO PIPUNIĆ ZA VEČERNJI LIST:

'U Slavoniji se dobro živi, liječnici iz Njemačke dolaze raditi u Čepin'

VL
Autor
Siniša Malus/PD
26.01.2026.
u 13:27

Prvi čovjek Žito grupe, koja je nedavno u čepinskom pogonu proizvela svoj milijunti pršut, govori zašto smatra da je svinjogojstvo najperspektivnija stočarska grana, ali i o investicijama koje bi mogle preoblikovati domaću poljoprivredu

Marko Pipunić, osnivač i predsjednik Uprave Žito grupe, proglašen je nedavno gospodarstvenikom godine u izboru Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika. Nešto ranije istoga dana, Žito grupa i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji Zvijezde, a time Žito stječe stopostotno vlasništvo u toj kompaniji. Kako je istaknuto u nominaciji za gospodarstvenika godine, Marko Pipunić ubraja se u nekolicinu poduzetnika koji su razvili uspješan poljoprivredni biznis. Njegova Žito grupa ove je godine uspješno izašla na tržište kapitala i inicijalnom javnom ponudom dionica prikupila 130 milijuna eura svježega kapitala, a povjerenje joj je kroz IPO ukazalo više od 300 zaposlenika, više od 4100 malih ulagatelja i 27 kvalificiranih investitora.

Ključne riječi
gospodarstvenik godine Žito grupa Marko Pipunić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar messerschmidt
messerschmidt
14:18 26.01.2026.

Ma možeš misliti, liječnici iz Njemačke otkrili zemlju snova u Slavoniji.

ZN
znase
13:41 26.01.2026.

Ma živi se fantastično. Od istoka do zapada Slavonije ima više praznih kuća nego žitelja. Kako te nije sram prodavati takvu maglu…

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!