'U Slavoniji se dobro živi, liječnici iz Njemačke dolaze raditi u Čepin'

Marko Pipunić, osnivač i predsjednik Uprave Žito grupe, proglašen je nedavno gospodarstvenikom godine u izboru Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika. Nešto ranije istoga dana, Žito grupa i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji Zvijezde, a time Žito stječe stopostotno vlasništvo u toj kompaniji. Kako je istaknuto u nominaciji za gospodarstvenika godine, Marko Pipunić ubraja se u nekolicinu poduzetnika koji su razvili uspješan poljoprivredni biznis. Njegova Žito grupa ove je godine uspješno izašla na tržište kapitala i inicijalnom javnom ponudom dionica prikupila 130 milijuna eura svježega kapitala, a povjerenje joj je kroz IPO ukazalo više od 300 zaposlenika, više od 4100 malih ulagatelja i 27 kvalificiranih investitora.