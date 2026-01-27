Pred nama je dan koji mijenja sve: Pazite što govorite i kome vjerujete
Današnji nije samo još jedan dan u kalendaru, već astrološka prekretnica koja donosi energiju sposobnu uzdrmati temelje. Nebom će dominirati nemirna energija Mjeseca u Blizancima, potičući brzu komunikaciju, ali i opasnost od tračeva i poluinformacija, stoga je ključno provjeravati sve što čujete. Istovremeno, moćni spoj Sunca i Plutona u Vodenjaku donosi intenzitet koji ruši stare strukture i tjera nas da se suočimo s istinom. Kao da to nije dovoljno, ovaj dan označava početak nove, trinaestogodišnje ere jer Neptun ulazi u Ovna, gurajući nas iz pasivnog maštanja u aktivno ostvarivanje snova. Splet ovih moćnih tranzita stvara dan pun kontrasta, gdje će ključ uspjeha ležati u ravnoteži između silne pokretačke energije i mudrosti da se ne podlegne trenutnim impulsima i neprovjerenim informacijama.
Ovan: Za Ovnove, ovo je početak najvažnijeg tranzita u vašem životu. Ulazak Neptuna u vaš znak otvara trinaestogodišnje poglavlje u kojem postajete kreativni direktor vlastite sudbine. Vaša intuicija je oštrija no ikad, a snovi postaju ostvarivi. Ipak, Saturn u vašem znaku traži odgovornost, stoga ovu novopronađenu energiju usmjerite na konkretne ciljeve, posebice u karijeri gdje vas Mars u Jarcu gura naprijed.
Bik: Bikovi će se danas baviti financijama i osjećajem vlastite vrijednosti. Mjesec u Blizancima donosi vam nove ideje za zaradu, no pripazite na impulzivnu kupnju. Stabilnost vam je ključna, a današnji dan testira vašu sposobnost da ostanete prizemljeni usred kaosa. Vrijeme je da preispitate na što trošite energiju i resurse.
Blizanci: Blizancima je Mjesec u njihovom znaku donio glavnu ulogu. U centru ste pažnje, vaš šarm je neodoljiv, a komunikacijske vještine su na vrhuncu. Iskoristite to za pregovore ili važne razgovore, ali budite svjesni da napetost s Venerom može unijeti pomutnju u ljubavni život. Ne miješajte logiku i osjećaje.
Rak: Rakovima je danas potreban mir i povlačenje od buke. Mjesec u vašoj dvanaestoj kući tajni sugerira da je vrijeme za introspekciju i odmor. Srećom, Jupiter u vašem znaku pruža vam božansku zaštitu i osjećaj sigurnosti unutar vaša četiri zida. Posvetite se domu i obitelji.
Lav: Lavovima je fokus na partnerstvima, kako poslovnim tako i privatnim. Moćni spoj Sunca i Plutona u vašem suprotnom znaku može donijeti intenzivne, pa čak i sudbinske razgovore o budućnosti vaše veze. Važno je da izbjegnete borbe za moć i da partneru pristupite s poštovanjem.
Djevica: Djevice će se usmjeriti na karijeru i javni imidž, gdje mogu zablistati zahvaljujući svojoj marljivosti. Venera u Ribama donosi harmoniju u vaše odnose, čineći ovo idealnim danom za rješavanje starih nesuglasica s partnerom ili bliskim suradnicima. Ulazak Neptuna u Ovna započinje dugu transformaciju vaše intime.
Vaga: Vage osjećaju snažan poriv za širenjem vidika. Mjesec u Blizancima potiče vas na učenje, putovanja ili filozofske rasprave. Ipak, najveća se promjena događa u vašem polju odnosa, gdje ulazak Neptuna u Ovna donosi revoluciju u načinu na koji doživljavate partnerstvo.
Škorpion: Škorpioni su na svom terenu jer energija Sunca i Plutona naglašava vašu transformativnu prirodu. Danas se bavite dubokim temama, zajedničkim resursima, nasljedstvom ili intimom. Ovo je savršen trenutak da otpustite emocionalni teret i stare obrasce koji vas koče.
Strijelac: Strijelcima je naglašena komunikacija s partnerima i javnošću. Mogući su važni dogovori. Mars u Jarcu vas tjera da budete praktični s novcem, dok ulazak Neptuna u Ovna otvara čarobno trinaestogodišnje razdoblje kreativnosti, romantike i životne radosti.
Jarac: Jarčevi pucaju od energije jer se Mars nalazi u njihovom znaku. Danas možete završiti sve zadatke koje ste dugo odgađali. Vaša ambicija je na vrhuncu, a fokus na poslu i organizaciji donosi nevjerojatne rezultate. Iskoristite ovaj val produktivnosti.
Vodenjak: Vodenjaci, ovo je vaš trenutak. Sunce i Pluton u vašem znaku daju vam osjećaj nepobjedivosti i golemu osobnu moć. Imate priliku ostvariti velike stvari, no zapamtite da s velikom moći dolazi i velika odgovornost. Pazite da ne postanete previše dominantni ili nametljivi.
Ribe: Ribama Venera u njihovom znaku daje magnetsku privlačnost. Vaša kreativnost i mašta su na vrhuncu, no Mjesec u Blizancima traži da ostanete prizemljeni u činjenicama. Najveća vijest je odlazak vašeg vladara Neptuna iz vašeg znaka, što označava kraj jedne ere i početak novog ciklusa u kojem ćete graditi samopouzdanje kroz financijsku stabilnost.