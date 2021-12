Ova hrana najčešće se jede u zimske dane, a mnogi ne znaju da je kalorična i da deblja…

U zimskim mjesecima mnogi se malo opuste i jedu više nego ljeti, pogotovo u vrijeme blagdana, a često to dolazi u paketu i s manjom fizičkom aktivnošću. Rezultat je, logično, veća brojka na vagi koju onda žele smanjiti prije nego ponovno prošetaju plažom.

Neka jela se često pripremaju čim temperature padnu, a mnogi nisu svjesni koliko zapravo kalorija sadrže i da ih mogu vrlo lako udebljati ako se ne pripazi na količinu porcije.



Dijetetičari su za Eat This izdvojili pet visokokaloričnih zimskih jela koja su česti razlog gomilanja kilograma.



Pite

Čim dođe jesen domovima se proširi miris pite od bundeve, jabuka, orašastih plodova i cimeta, ali ova hrana je siromašna vlaknima i proteinima, pa se nakon unosa iste vrlo brzo ponovno osjeti glad. Ljudi će posegnuti za još jednom šnitom, nesvjesni da neće tako ugasiti glad. "Jedna šnita neće prouzročiti debljanje, no ako pretjerujete u ovim slasticama, s vremenom ćete uočiti promjene", rekla je Paula Doebrich, vlasnica Happea Nutrition i dodala da ako baš nikako ne možete odoljeti pitama, birate one s manjim udjelom šećera.



Složenci

Zapečena tjestenina sa sirom, lazanje, složenci od povrća i krušnih mrvica - jela koja su preteška za pripremanje ljeti, pa mnogi u njima "guštaju" tijekom prosinca, siječnja i veljače ni ne znajući da su veliki izvor kalorija, ali i masnoća. "U kombinaciji sa smanjenom fizičkom aktivnošću, morate očekivati višak na vagi", kaže Doebrich. Probajte ih pripremiti bez puno sira, vrhnja i maslaca, koristite integralnu tjesteninu...

Popečci

Možda ste ih napravili od puno povrća, jaja i nekog integralnog brašna, ali prženjem u velikoj količini ulja zapravo ste sve te sastojke "pojačali". Radije ih pecite u pećnici s malo kokosovog ili maslinovog ulja.



Keksi

Miris keksića osjeća se tijekom cijele zime po kućama, ali u prosincu najviše. Dijetetičarka i vlasnica tvrtke The Flourished Table, Elise Harlow, otkriva da su upravo oni najčešći razlog debljanja tijekom zimskih mjeseci jer se većina sastoji od bijelog brašna i šećera, a oni utječu na povišenje šećera u krvi. To vodi do povišenja vrijednosti inzulina, a on je hormon koji doprinosi spremanju masnoća u tijelu.



Kremaste juhe

Ista stvar kao i s popečcima - možda ste smiksali puno povrća, ali ste onda dodali vrhnje za kuhanje, sir, pržene komadiće kruha... "Radije birajte lakše juhe koje se baziraju na povrću", kaže Doebrich.

