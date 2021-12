Nakon samo tjedan dana dopisivanja, otputovala je s nepoznatim mladićem u Meksiko: Nije baš završilo slavno...

Abby Gagnepain, studentica na Državnom Sveučilištu Michigan, upoznala je jednog mladića na Tinderu, a nakon što su se "matchali", počeli su izmjenjivati poruke.



Dopisivanje je trajalo tjedan dana, a on ju je već pitao želi li s njim na jedno putovanje, u Meksiko. Iako je bila malo sumnjičava jer su se tek upoznali, Abby je pristala, kupila kartu, spremila kofer i otputovala.



Odmah su "kliknuli" i narednih nekoliko dana proveli su kao pravi dugogodišnji par - uživali su na bazenu, plaži, plovidbi brodom, u izlascima... Sve je bilo romantično i napeto, ali stvari su se naglo preokrenule čim su sletjeli s avionom natrag kući.



Neimenovani mladić zahvalio joj je što je putovala s njim, ali on ipak misli da "ovo među njima neće funkcionirati".



Abby je cijelu priču podijelila u obliku TikTok videozapisa i dok su je neki tješili zbog slomljenog srca, mnogi su joj pisali da je napravila vrlo riskantan potez i da ima sreće što je sve zapravo prošlo tako dobro.



"Barem još uvijek imaš sve organe", napisao je netko komentar na koji su se drugi nadovezali: "To putovanje moglo je zaista završiti kobno po tebe".



Djevojka je, kako prenosi The Sun, odgovorila da su njih dvoje ostali prijatelji i da nema potrebe da ljudi pišu ružne komentare o njemu.

