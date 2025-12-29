VIDEO Rođendan za pamćenje: Baka flambirala tortu i priredila vatreni show koji je 'srušio' internet

David Hyde iz Kansas Cityja u američkoj saveznoj državni Missouri nedavno je slavio rođendan, a proslava je u početku izgledala manje-više isto kao i prijašnjih godina. Sve dok se u jednom trenutku, zahvaljujući njegovoj majci Ann, atmosfera nije potpuno promijenila. Naime, dok su se ukućani okupili oko stola i zapjevali 'Happy Birthday', Davidova majka krenula je zapaliti svoju domaću 'Baked Alasku', desert koji je već nebrojeno puta uspješno flambirala. Ovaj put, međutim, mali plamen na vrhu pretvorio se u pravi kućni kaos koji je u trenu završio na društvenim mrežama i prikupio više od 50 milijuna pregleda, piše People.

Annina unuka Kristina Hyde i snaha Ingrid Zoba Hyde za People su prepričale detalje nezgode koja je postala viralna. Ingrid (58) objašnjava kako je plan bio jednostavan: na tortu se doda tek malo alkohola i kratko se zapali, nakon čega se vatra brzo ugasi. No, kako kaže, sve je krenulo po zlu kada je Ann ulila previše alkohola zbog čega se torta se zapalila, a plamen je zahvatio i čašicu koju je još držala u ruci.

U tom trenutku, pokušaj pomoći samo je dodatno zakomplicirao situaciju. David, slavljenik, pokušao je smiriti stvar, ali je u gužvi udario majčinu ruku i alkohol se prolio po stolu. Ingrid opisuje da je nastala 'tiha panika' dok su svi u djeliću sekunde pokušavali shvatiti što napraviti. Kada je čašica spuštena, plamen je zahvatio stolnjak, a dok je David pokušavao kontrolirati vatru, pribor za jelo zveckao je po podu.

U želji da spasi desert, Ann je zapaljenu tortu premjestila na pletenu stolicu. Ingrid pretpostavlja da je Ann pokušavala sačuvati kolač dok su ostali 'tukli' plamen na stolu. Kristina (19) priznaje da ni mlađi dio ekipe nije reagirao idealno: ona, rođakinja i brat blizanac stajali su sa strane i snimali, dok je njezina mama pokušavala obuzdati vatru kuhinjskom rukavicom.

Srećom, situacija se smirila bez većih posljedica. Plamen se na kraju ugasio, a u jednom od viralnih videa vidi se kako Ann izlazi iz prostorije. Ingrid potvrđuje da je krenula po aparat za gašenje požara, no na kraju ga nisu morali upotrijebiti. Kada su pregledali štetu, shvatili su da nema puno toga za popraviti: stolnjaci su bili uništeni, na tepihu je ostao manji trag vatre, a Ann je imala i sitne opekline na ruci. Ništa ozbiljno, ali dovoljno da ih sve dobro prodrma. Desert, iako zvijezda večeri, nije prošao najbolje. Veći dio Baked Alaskе bio je neupotrebljiv jer je bio poprilično zagoren, no obitelj je ipak pojela nekoliko zalogaja. Ingrid kroz smijeh kaže da je baka očito jako željela da se kolač ipak kuša, unatoč tome što je završio pougljen.

Videozapisi iz više kutova koje su članovi obitelji objavili na društvenim mrežama zajedno su prikupili preko 50 milijuna pregleda i pretvorili obitelj Hyde u internetsku atrakciju. Ingrid priznaje da su nakon svega bili pomalo u šoku. Ona u jednom trenutku na snimci izgleda ljutito, no zapravo je, kaže, upozoravala djecu da se ne smiju dok ne budu sigurni da je baka dobro.

Zanimljivo je i to da Ann nije odustala od svog omiljenog deserta. Prema Ingridinim riječima, nekoliko tjedana kasnije ponovno je napravila Baked Alasku, ali ovaj put bez plamena i bez alkohola. Nakon incidenta, koji se dogodio u Anninoj kući u Kansas Cityju, obitelj joj je poslala dodatnu opremu za prevenciju i sigurnost. Ingrid otkriva da Ann sada ima nekoliko aparata za gašenje požara i protupožarnu deku. Sve su to poslali odmah nakon nezgode jer su shvatili da bi dostupna oprema možda promijenila tijek događaja i da je ovaj put, umjesto aparata, 'dan spasila' obična kuhinjska rukavica.