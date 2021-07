Novi hit recept: Jeste već isprobali tost s ricottom?

Avokado tost se godinama držao na prvom mjestu kao najpopularniji doručak, ali netko ga je uspio maknuti s trona. Novi hit recept je tost s ricotta sirom i raznim dodacima - rajčica, kruške, med, bademi...



Andrew Dixon, glavi chef u The Cookery School at York’s The Grand rekao je za Metro kako je ricotta sir postao popularan jer se može naći u svakoj trgovini, jednostavan je za korištenje u raznim jelima, može se jesti na slano i na slatko, a u usporedbi s drugim sirevima je zdraviji jer ima manje soli i masti, a više proteina.



Donosimo odličan recept, a sastojci su dovoljni za dvije porcije:

2-3 rajčice, izrezane na šnite

125 g ricotte

Sol i papar

Maslinovo ulje i usitnjeni režanj češnjaka

Svježi bosiljak

2 šnite kruha

Balzamični ocat

Priprema:

Ispržite češnjak na maslinovom ulju i na laganoj vatri. Dodajte rajčicu i pržite dok ne omekša, otprilike 8-12 minuta.



Za to vrijeme promiješajte ricottu vilicom, dodajte sol i papar.



Rajčici dodajte žlicu balzamičnog octa, 2 žlice maslinovog ulja i malo soli.



Tostirajte kruh, namažite ga sirom i na vrh dodajte rajčicu. Posipajte bosiljkom.

