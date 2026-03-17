Gorljiva i utjecajna sljedbenica napustila Trumpa: 'MAGA je mrtva! Predsjednika više ni ne prepoznajemo'

Carrie Prejean Boller, dugogodišnja pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, najnovija je javna osoba koja je kritizirala državni vrh zbog sukoba s Iranom. Gostujući u emisiji Piers Morgan Uncensored u ponedjeljak, Prejean Boller nije skrivala svoje razočaranje nedavnim razvojem događaja. "Bila sam odana pristaša predsjednika gotovo 20 godina", rekla je voditelju. "To seže još u vrijeme kada sam imala 21 godinu i bila Miss Kalifornije na izboru za Miss SAD-a. Poznajem ga, smatram ga bliskim prijateljem, i sada vam kažem, ne prepoznajem našeg predsjednika". Govoreći o Izraelu, Prejean Boller je nastavila: "Mislim da smo okupirana država. Mislim da je strana zemlja okupirala našu vladu. I sada vidimo da je predsjednik SAD-a pod utjecajem strane vlade. I MAGA, reći ću vam sada, MAGA je mrtva. Mrtvija nego ikad. Amerikanci su bijesni. Više ne prepoznajemo predsjednika Donalda J. Trumpa".

Zajednički američko-izraelski zračni napadi na Iran, koji su započeli 28. veljače, prvog su dana sukoba rezultirali smrću iranskog vrhovnog vođe Alija ajatolaha Khameneija, čime je okončana njegova 47-godišnja autoritarna vladavina. Iran je ubrzo uzvratio napadima na zemlje Perzijskog zaljeva koje na svom teritoriju imaju američke vojne kapacitete. Do sada je poginulo 13 pripadnika američkih oružanih snaga. U međuvremenu, potezi Teherana usmjereni na tankere u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi petina svjetske opskrbe naftom, uzrokovali su nagli rast cijena goriva na globalnoj razini. Članovi Trumpove administracije privatno su novinarima priznali da osjećaju "žaljenje zbog odluke" o ratu, iako je Bijela kuća to demantirala, poručivši za The Independent da predsjednikov najuži krug i dalje čvrsto stoji uz njega.

Istodobno, istaknuti članovi Trumpove baze javno su se sukobili. Protivnici intervencionizma poput Tuckera Carlsona i Marjorie Taylor Greene našli su se u sukobu s republikanskim senatorima koji zagovaraju tvrđi pristup, poput Lindseyja Grahama i Teda Cruza, kao i s glasnim desničarskim aktivistima poput Laure Loomer. Megyn Kelly i Mark Levin razmijenili su oštre uvrede na društvenim mrežama tijekom vikenda, što je dodatni znak rastućeg raskola unutar pokreta MAGA. Prošlog tjedna, Sameerah Munshi, savjetnica u Komisiji Bijele kuće za vjerske slobode, dala je ostavku u znak prosvjeda zbog zračnih napada. Prejean Boller je ranije uklonjena iz istog tijela nakon optužbi da je "preuzela" raspravu o antisemitizmu dovodeći u pitanje samu definiciju tog pojma te nakon što je žestoko branila desničarsku komentatoricu Candace Owens, koja je bila optužena za antisemitizam.

"Slušam je svakodnevno i nisam čula ništa što bih nazvala antisemitskim", rekla je Prejean Boller tijekom saslušanja, na kojem je također postavila pitanje znači li "ne biti cionist" automatski antisemitizam te je izazvala drugog člana panela da osudi izraelske poteze u Gazi. Bivša misica, danas influencerica, u četvrtak je na X-u objavila otvoreno pismo predsjedniku kao odgovor na prekid podrške, navodeći: "Mislila sam da MAGA znači braniti Amerikance koji iznose svoja uvjerenja bez straha od kazne", napisala je u pismu Trumpu. "Mislila sam da MAGA znači Amerika na prvom mjestu, a ne Izrael. Danas ne mogu prepoznati pokret koji ste pokrenuli".