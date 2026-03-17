Od ispadanja zubi do golotinje u javnosti: Otkrivamo što znače najčešće noćne more

Bez obzira na vaše godine, vjerojatno ste doživjeli pokoju noćnu moru. Nedavne studije procjenjuju da je do 85 posto odraslih imalo barem jednu noćnu moru u posljednjih godinu dana, dok između dva i osam posto populacije redovito pati od njih, što je stanje poznato kao poremećaj noćnih mora. Tijekom takvih snova, amigdala, emocionalni centar mozga, postaje hiperaktivna, dok logički i racionalni prefrontalni korteks miruje. Vizualni korteks također ostaje budan kako bi generirao živopisne i često uznemirujuće slike, a sve se to najčešće događa u posljednjoj trećini noći tijekom REM faze sna.

Iako se dugo smatralo da su noćne more samo neugodna smetnja, najnovija istraživanja upozoravaju da bi mogle biti i klinički znak upozorenja. Značajna studija koju je na kongresu EAN u lipnju 2025. predstavio dr. Abidemi Otaiku otkrila je zabrinjavajuću vezu između čestih noćnih mora i ubrzanog biološkog starenja. Prema tom istraživanju, odrasle osobe koje imaju noćne more barem jednom tjedno imaju gotovo tri puta veću vjerojatnost za preuranjenu smrt, odnosno prije 75. godine života. Smatra se da kronični stres i prekidanje sna koje noćne more uzrokuju iscrpljuju tijelo na staničnoj razini, zbog čega ih medicinski stručnjaci sve više pozivaju da se tretiraju kao ozbiljan zdravstveni pokazatelj, a ne samo kao bezazlena pojava.

Snovi su često način na koji um prorađuje emocionalna iskustva koja još nisu svjesno obrađena, objasnila je psihoterapeutkinja Doriel Jacov za Daily Mail. Noćne more su, prema njezinim riječima, način na koji mozak pokušava osmisliti osjećaje poput straha, stresa, tuge, gubitka ili ljutnje. One često odražavaju osjećaje kojih osoba možda nije u potpunosti svjesna dok je budna, služeći kao podsvjesni ventili za potisnute brige. Iako većinu snova zaboravimo unutar nekoliko minuta nakon buđenja, njihov intenzitet može nas natjerati da se zapitamo o njihovom dubljem značenju.

Iako se noćne more razlikuju od osobe do osobe, nekoliko tema pojavljuje se iznenađujuće često kod većine odraslih. Tumačenja ovih uobičajenih scenarija mogu ponuditi dubok uvid u naše unutarnje stanje i brige koje nas muče u svakodnevnom životu. Stručnjaci za mentalno zdravlje otkrili su potencijalna skrivena značenja iza najčešćih noćnih mora, pružajući ključeve za razumijevanje našeg podsvjesnog uma.

Svi zubi vam ispadaju: Snovi o ispadanju zuba jedni su od najčešće prijavljivanih noćnih mora, a prema nedavnoj analizi u časopisu Frontiers in Psychology, gotovo 40 posto ljudi doživjelo je ovaj san barem jednom. Psihoterapeut Jonathan Alpert objašnjava da se takvi snovi psihološki često povezuju s tjeskobom zbog izgleda, starenja ili gubitka kontrole. Budući da su zubi vezani za samopouzdanje i način na koji se predstavljamo svijetu, njihov gubitak u snu može odražavati brige o sramoti, ranjivosti ili osjećaju izloženosti. Zanimljivo je da novija istraživanja potvrđuju i snažnu povezanost između ovih snova i bruksizma, odnosno škrgutanja zubima. Fizička napetost u čeljusti tijekom sna često se u umu prevodi u sliku zuba koji se lome ili ispadaju.

Polažete ispit ili padate na godini: Čak i desetljećima nakon završetka školovanja, uobičajeno je sanjati da ste se vratili u školske klupe, a još gore, da ste propustili važan ispit ili da padate predmet koji možda nikada niste ni pohađali. Alpert kaže da se ovi snovi obično javljaju kada se osoba u stvarnom životu osjeća ocjenjivano ili pod pritiskom. Rokovi na poslu, promjene u karijeri ili ocjenjivanje radnog učinka mogu pokrenuti isto emocionalno stanje koje smo iskusili u školi: strah od nespremnosti ili osude. Takvi snovi posebno su česti kod ljudi koji teže visokim postignućima, profesionalaca pod pritiskom i onih koji preuzimaju nove uloge i odgovornosti.

Proganjaju vas, padate ili ste zarobljeni: Noćne more često uključuju situacije visokog stresa poput pada s litice, zarobljenosti u zatvorenom prostoru ili bijega od prijetnje. Psiholozi objašnjavaju da su ove vrste snova najčešće povezane s anksioznošću. Biti proganjan često predstavlja nešto u budnom životu od čega pokušavate pobjeći, bilo da je to problem, odgovornost ili težak razgovor. Istraživanje objavljeno u srpnju 2024. dodatno je povezalo snove o proganjanju s negativnim odnosima u stvarnom životu, podupirući teoriju da mozak na siguran način uvježbava reakcije na prijetnje. Padanje može odražavati nestabilnost ili strah od neuspjeha, dok zarobljenost može zrcaliti situacije u kojima se osoba osjeća zaglavljeno bez izlaza, kao što je nesretna veza.

Goli ste u javnosti: Slično kao i kod ispadanja zuba, vrlo je malo vjerojatno da biste ušli u ured ili dizalo bez odjeće, no u snovima je to čest scenarij. Ovaj san odražava strah od ranjivosti. Biti gol u javnosti jedna je od najizloženijih situacija koje možemo zamisliti, pa kada se ta slika pojavi u snovima, često ukazuje na strah da ste bili previše otvoreni i sada se osjećate pretjerano izloženo. Alpert napominje da se ovaj klasični anksiozni san često pojavljuje kada se ljudi osjećaju pod povećalom, nesigurno ili zabrinuto zbog toga kako ih drugi percipiraju.

Vidite preminulu voljenu osobu: Vidjeti preminulu voljenu osobu u snu često je manifestacija tuge, kažu stručnjaci. Prema istraživanju Pew Research Centra, 53 posto odraslih Amerikanaca izjavilo je da ih je u snu posjetila preminula voljena osoba. Alpert objašnjava da kada se netko tko je umro pojavi živ u snu, to može odražavati proces tugovanja koji još traje ili pokušaj uma da obradi nedovršene emocionalne poslove. S druge strane, sanjati da umire voljena osoba koja je još živa može simbolizirati strah od promjene, odvajanja ili napuštanja.

Što učiniti s čestim noćnim morama?

Dok su povremene noćne more normalne, učestali i ponavljajući neugodni snovi obično signaliziraju neobrađeni emocionalni sadržaj koji bi bilo korisno istražiti. Iako ne možemo svjesno kontrolirati svoje snove, kada počnemo razumijevati i obrađivati emocije koje se kriju iza njih, um osjeća manju potrebu da ih prorađuje tijekom spavanja. Uz psihoterapiju, preporučuje se i poboljšanje higijene spavanja, što uključuje izbacivanje alkohola, raniji odlazak na spavanje i izbjegavanje ekrana kasno navečer. Za teže slučajeve, poput onih povezanih s PTSP-om, razvijene su i specijalizirane metode poput terapije uvježbavanjem slika (IRT), gdje pacijenti svjesno "prepisuju" svoje snove sa sretnijim završecima.

