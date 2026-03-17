UŽAS U SUSJEDSTVU

Filipinka prošla pravi pakao u Srbiji. Došla je raditi u elitno naselje, a završila ponižena i gladna

Šimun Ilić
17.03.2026.
u 23:24

Udruga naglašava kako se žrtve često nalaze u situacijama u kojima im je potrebna pravna i socijalna pomoć, a među njima su i domaći državljani, ali sve češće i strani radnici

Filipinska državljanka došla je u Srbiju s ciljem da zaradi novac radeći kao kućna pomoćnica, no završila je u izuzetno teškoj situaciji radne eksploatacije. Kako se navodi, sve se događalo u elitnom naselju Beograd na vodi, gdje je žena bila izložena zlostavljanju, ponižavanju i izgladnjivanju od strane svojih poslodavaca, piše srpska Nova.rs.

Prema dostupnim informacijama, poslodavci su je prisiljavali na nehumane uvjete života i rada, a jedan od posebno teških oblika postupanja uključivao je prisilu da jede ostatke hrane iz otpada. Slučaj je na kraju razotkriven, a žena je spašena. Ovaj slučaj nije usamljen. Tijekom 2025. godine nekoliko državljanki Filipina obratilo se Udruzi "Atina" koja pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima i radne eksploatacije. U jednom slučaju osoba je identificirana kao žrtva trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, dok su u drugim slučajevima pružene informacije, podrška i procjena rizika.

Iz Udruge upozoravaju kako je stvarni broj takvih slučajeva vjerojatno veći jer mnoge žrtve nikada ne dođu do sustava pomoći. "Porast dolaska stranih radnika u Srbiju posljednjih godina prati i zabrinjavajući porast slučajeva u kojima se prijavljuju iskustva radne i seksualne eksploatacije", izjavila je Jelena Hrnjak iz Udruge "Atina".

Dodala je kako se tijekom 2025. godine više od 80 osoba izravno obratilo toj organizaciji zbog sumnje na radnu eksploataciju, što predstavlja porast veći od 200 posto u odnosu na ranije razdoblje. "U najvećem broju slučajeva radilo se o radnicima migrantima iz Bangladeša, Zimbabvea, Konga, Nepala, Indije i Šri Lanke", istaknula je.

Udruga naglašava kako se žrtve često nalaze u situacijama u kojima im je potrebna pravna i socijalna pomoć, a među njima su i domaći državljani, ali sve češće i strani radnici. "Borba protiv trgovine ljudima ne može biti uspješna bez iskrenog partnerstva između institucija i organizacija civilnog društva", poručuju iz "Atine". Iskustvo iz prakse pokazuje da je u posljednje dvije godine vidljiv značajan porast radne eksploatacije, osobito među radnicima migrantima. "To nikako ne znači da se seksualna eksploatacija smanjuje. Različiti oblici eksploatacije danas se događaju paralelno", upozoravaju iz Udruge.

Slučaj Filipinke podsjetio je i na raniji primjer iz 2021. godine, kada je jednoj stranoj radnici u Srbiji oduzet putovnica te je bila prisiljena raditi i do 16 sati dnevno. Iz takve situacije uspjela se izvući uz pomoć osobe iz okruženja poslodavaca, koja joj je pomogla da ponovno dođe do svojih dokumenata i napusti takve uvjete rada.

Avatar ajatolah1
ajatolah1
23:40 17.03.2026.

Od toliko država u svijetu, nesretnica otišla raditi baš u srbiju, to stvarno moraš biti peh, ne samo da su je iskorištavali nego su joj sigurno svaki dan punili glavu o jasenovcu i sličnim velikosrpskim umotvorinama...

