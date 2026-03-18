Iran potvrdio smrt Larijanija i pokrenuo osvetnički napad na Izrael, novi napad na američku ambasadu u Iraku

08:15 - Iran je gađao Tel Aviv raketama s kazetnim punjenjem, što je, kako je rekao, odmazda za izraelsko ubojstvo iranskog šefa sigurnosti Alija Larijanija, izvijestila je u srijedu iranska državna televizija. U napadu koji se dogodio u noći na srijedu ubijene su dvije osobe blizu gusto naseljenog Tel Aviva, gdje se nalaze i ključni vojni objekti, čime je broj poginulih u Izraelu od rata porastao na najmanje 14. Više pročitajte OVDJE.

07:30 - Timovi za hitne slučajeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kažu da "reagiraju na raketne prijetnje", dok Iran obnavlja napad na susjedne zemlje Perzijskog zaljeva nakon smrti šefa sigurnosti Alija Larijanija. Nacionalno tijelo za upravljanje krizama i katastrofama UAE-a objavilo je na X-u: "Sustavi protuzračne obrane trenutno reagiraju na raketnu prijetnju. Molimo vas da ostanete na sigurnom mjestu i pratite službene kanale za upozorenja i ažuriranja." Novinska agencija Reuters izvještava o glasnim eksplozijama u Dubaiju, javlja BBC.

6:58 - Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u srijedu u izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Beiruta, koji je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

06:40 - Više lokacija u središnjem Izraelu pogođeno je krhotinama raketa, priopćila je izraelska policija, nakon što je otkriven novi val projektila lansiranih iz Irana. - Policajci iz okruga Tel Aviv, borci granične policije i timovi za deaktiviranje bombi trenutno se bave nekoliko lokacija na kojima je u okrugu palo oružje - rekao je glasnogovornik policije nešto prije 5 sati ujutro po lokalnom vremenu u srijedu.

Videozapis hitnih službi pokazao je krhotine u stambenoj ulici i zapaljeno vozilo. Nije bilo prijavljenih žrtava, priopćila je policija, dodajući da policajci rade na izolaciji mjesta udara. Dvije osobe su poginule u središnjem Izraelu ranije u srijedu ujutro, nakon još jednog iranskog raketnog napada.

06:15 - Dron je u srijedu napao američku ambasadu u Bagdadu, pri čemu je pao blizu sigurnosne barijere, a u okolici su zabilježene eksplozije, izvijestili su sigurnosni izvori. Incident se dogodio nakon niza raketnih i dron napada na diplomatski kompleks. Najmanje tri eksplozivna drona ciljala su i američki diplomatski objekt u blizini Međunarodne zračne luke Bagdad, pri čemu su aktivirani sustavi protuzračne obrane C-RAM, dodali su izvori.

Napade su izvele proiranske milicije u Iraku, uključujući Kataeb Hezbollah, koje redovito napadaju američke ciljeve u zemlji. Napadi su povezani sa sukobom SAD-a i Izraela protiv Irana. U proteklih nekoliko dana američka ambasada bila je meta više sličnih napada u sektoru visoke sigurnosti u središtu Bagdada, dok su milicije proizašle iz proiranske mreže u Iraku redovito izvodile dron i raketne napade na američke vojne i logističke objekte, uključujući objekte u blizini zračne luke.

06:00 - Iran je u srijedu odbio prijedloge za smirivanje sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, dok se rat nastavlja bez naznaka deeskalacije, a novi vrhovni vođa Mojtaba Khamenei ocijenio je da "nije vrijeme za mir dok SAD i Izrael ne budu poraženi". Sukob, koji traje više od tri tjedna, prerastao je u regionalnu krizu uz razmjenu napada između Irana, Izraela i američkih snaga te napade na ciljeve u državama Perzijskog zaljeva.

Iran je usto potvrdio da je u izraelskom napadu ubijen tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Larijanija, jedan od najviših dužnosnika stradalih od početka sukoba. U istom napadu poginuli su i članovi njegove obitelji te suradnici, priopćilo je iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je kritizirao saveznike zbog suzdržanosti u pružanju vojne pomoći te poručio da Sjedinjene Države ne trebaju potporu NATO u osiguravanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac. U Izraelu su se u utorak oglasile sirene za zračnu opasnost, a dvije su osobe poginule od krhotina projektila u blizini Tel Aviva, dok se napadi nastavljaju na obje strane.