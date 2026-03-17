Mnogi muškarci pate od ovoga: Ovo stanje uzrokuje bol i smanjenje penisa

Peyroniejeva bolest (PB), od koje pati lik Davida Harboura, Floyd, u novoj HBO-ovoj seriji "DTF St. Louis", stanje je za koje se vjeruje da pogađa jednog od deset muškaraca. Karakterizira ga stvaranje fibroznog ožiljnog tkiva, odnosno plaka, ispod kože penisa. Ti ožiljci uzrokuju zakrivljenost penisa, što rezultira bolnim erekcijama, pa čak i primjetnim smanjenjem ili skraćivanjem falusa kada je u erekciji. Iako blaga zakrivljenost penisa nije nužno razlog za zabrinutost, kod oboljelih od Peyroniejeve bolesti savijenost može biti ekstremna i izrazito bolna.

Prema klinici Mayo, svaka strana penisa ima spužvastu cijev koja sadrži mnogo sitnih krvnih žila. Seksualnim uzbuđenjem protok krvi u te komore se povećava, zbog čega se penis ukrućuje i ispravlja. Međutim, u slučajevima PB-a, ožiljno područje se ne rasteže kada penis postane erektivan, što uzrokuje deformaciju uda i moguću bol. Iako uzroci ove bolesti nisu u potpunosti razjašnjeni, vjeruje se da zakrivljenost općenito proizlazi iz ponovljenih ozljeda penisa tijekom spolnog odnosa, masturbacije, sportskih aktivnosti ili neke neobične nesreće.

U nekim slučajevima zakrivljenost se razvija postupno tijekom vremena, a bolest je češća kako muškarci stare, s prosječnom dobi pojave od 57 godina. Stručnjaci vjeruju da je stanje nedovoljno prijavljeno, pri čemu pacijenti navode sram ili strah od liječenja kao glavne prepreke za prijavu simptoma. To potvrđuje i studija iz 2021. godine objavljena u časopisu Journal of Men’s Health, koja je otkrila da je čak 27 posto oboljelih od Peyroniejeve bolesti imalo i kliničku depresiju.

Peyroniejeva bolest ima dvije faze, aktivnu i pasivnu. Tijekom aktivne faze, koja može trajati i više od godinu dana, ožiljno tkivo se još uvijek formira, a penis postupno postaje sve zakrivljeniji. U ovom, često bolnom razdoblju, intervencija je uzaludna jer će se ud nastaviti savijati. Tijekom pasivne faze, penis se prestaje savijati, a bol može u potpunosti nestati. Upravo je u tom vremenskom okviru moguće i preporučljivo ispraviti zakrivljenost. Bolest se rijetko povlači bez medicinske intervencije, a stanje obično ostaje stabilno ili se s vremenom blago pogoršava.

Faze bolesti i ključni simptomi

Rano traženje liječenja je ključno, jer je PB često važan pokazatelj vaskularnog i metaboličkog zdravlja. Popratna stanja mogu uključivati visok kolesterol, dijabetes i visok krvni tlak. Pacijenti s PB-om obično se liječe ubrizgavanjem lijeka Xiaflex (ili kolagenaze) u penis, koji tijekom nekoliko mjeseci razbija plak. Nuspojave uključuju oticanje, modrice i bol na mjestu uboda. Pacijenti također mogu ispraviti falus pomoću trakcijskih uređaja kao što je RestoreX, dok je u rijetkim slučajevima potrebna kirurška ugradnja penilne proteze kako bi se vratila erektilna funkcija.

Simptomi Peyroniejeve bolesti su raznoliki. Mogu uključivati ožiljno tkivo, poznato kao plak, koje se pod kožom može osjetiti kao ravne kvržice ili tvrda traka. Zatim, tu je izražena zakrivljenost penisa, koji se može savijati prema gore, dolje ili u stranu. Često se javlja i erektilna disfunkcija, koja može ugroziti sposobnost postizanja ili održavanja erekcije, a pacijenti često prijavljuju ove simptome i prije drugih problema. Bolest može uzrokovati i skraćivanje penisa tijekom erekcije, kao i bol koja se može javiti s erekcijom ili bez nje. Naposljetku, mogu se pojaviti i druge promjene u izgledu penisa, pa on može postati uži, udubljen ili poprimiti oblik pješčanog sata s uskom trakom oko tijela. Stručnjaci potiču svakoga tko osjeti simptome PB-a da što prije potraži liječničku pomoć, a pacijentima koji već neko vrijeme imaju simptome preporučuje se pregled kako bi se riješila svaka bol ili promjena koja utječe na kvalitetu njihova života.