Premda to u Hrvatskoj gotovo nitko i ne primjećuje, u našem neposrednom susjedstvu, u Sloveniji, odvija se prava politička drama. Za samo tjedan dana, naime, Slovenci izlaze na prijelomne parlamentarne izbore, na kojima će birati između nastavka mandata dosadašnjeg premijera Roberta Goloba i njegove lijevo-liberalne koalicije na jednoj te povratka na vlast bivšeg premijera i radikaliziranog opozicijskog lidera Janeza Janše na drugoj strani.
Baš kao i prije četiri godine, samo što su tada Golob i Janša bili u obrnutim ulogama, na biralištima sljedeće nedjelje odlučivat će se o političkoj budućnosti zemlje, odnosno o tome hoće li Slovenija nastaviti putem liberalne demokracije ili će se pak vratiti neliberalnim i autoritarnim obrascima, kojima smo svjedočili u vrijeme prošlog Janšina mandata od 2020. do 2022., kao i u njegova dva mandata prije toga, od 2004. do 2008. godine te 2012. godine.
Golob drugi put ili novi povratak Janše
Za tjedan dana Slovenci izlaze na prve redovne parlamentarne izbore od 2008. godine
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.