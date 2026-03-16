Golob drugi put ili novi povratak Janše

Premda to u Hrvatskoj gotovo nitko i ne primjećuje, u našem neposrednom susjedstvu, u Sloveniji, odvija se prava politička drama. Za samo tjedan dana, naime, Slovenci izlaze na prijelomne parlamentarne izbore, na kojima će birati između nastavka mandata dosadašnjeg premijera Roberta Goloba i njegove lijevo-liberalne koalicije na jednoj te povratka na vlast bivšeg premijera i radikaliziranog opozicijskog lidera Janeza Janše na drugoj strani.



Baš kao i prije četiri godine, samo što su tada Golob i Janša bili u obrnutim ulogama, na biralištima sljedeće nedjelje odlučivat će se o političkoj budućnosti zemlje, odnosno o tome hoće li Slovenija nastaviti putem liberalne demokracije ili će se pak vratiti neliberalnim i autoritarnim obrascima, kojima smo svjedočili u vrijeme prošlog Janšina mandata od 2020. do 2022., kao i u njegova dva mandata prije toga, od 2004. do 2008. godine te 2012. godine.