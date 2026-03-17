NOVA AKCIJA USKOK-a i POLICIJE

U tijeku uhićenja u dva grada: Uhićena odvjetnica i sin predsjednice Općinskog suda

Autori: Ivana Jakelić, Karolina Lubina
17.03.2026.
u 12:09

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske, gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji

U tijeku je nova akcija USKOK-a i policije. Kako je izvijestila PU vukovarsko-srijemska, policijski službenici u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja.

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske, gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

- Navedene radnje provode se na području Vukovara i Osijeka u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - priopćio je USKOK. 

Neslužbeno, uhićeno je devet osoba zbog sumnje da su krijumčarili kokain i marihuanu. Među uhićenima je jedna odvjetnica i sin predsjednice Općinskog suda u Vukovaru. Njega se sumnjiči da je bio organizator. Uhićeni su zbog 54 kilograma konoplje i 2 kilograma kokaina. 

Pokušali smo doći do predsjednice Općinskog suda u Vukovaru Branke Soldo, no na sudu su nam rekli da je danas odsutna. 

GU
Genral_U2
12:25 17.03.2026.

Pozdrav smrdljivku crvenom adminu koji me briše zbog navodnog duplog računa koji nemam i tako već pet godina. Nećeš crveni smradu..😎😎🇭🇷

KMJ
KMJ
13:00 17.03.2026.

Shockiran sam ishodom ... coruptistan

