U tijeku uhićenja u dva grada: Uhićena odvjetnica i sin predsjednice Općinskog suda

U tijeku je nova akcija USKOK-a i policije. Kako je izvijestila PU vukovarsko-srijemska, policijski službenici u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja.

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske, gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

- Navedene radnje provode se na području Vukovara i Osijeka u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - priopćio je USKOK.

Neslužbeno, uhićeno je devet osoba zbog sumnje da su krijumčarili kokain i marihuanu. Među uhićenima je jedna odvjetnica i sin predsjednice Općinskog suda u Vukovaru. Njega se sumnjiči da je bio organizator. Uhićeni su zbog 54 kilograma konoplje i 2 kilograma kokaina.

Pokušali smo doći do predsjednice Općinskog suda u Vukovaru Branke Soldo, no na sudu su nam rekli da je danas odsutna.