FOTO 'Živio krkanluk': Zagrepčani zgroženi prizorima iz Španskog

"Ruglo u Španskom, 200 metara od reciklažnog dvorišta, sramota", opis je to pod fotografijom hrpe otpada u ulici Dobriše Cesarića. "Posvuda stanari ostavljaju svoju sliku", "Krivi su Tomašević i strani radnici pretpostavljam. Živio krkanluk", nizali su se komentari Zagrepčana koji su ironično komentirali već ustaljene prakse upiranja prstom u Grad kada je otpad u pitanju.

Neki su priložili i fotografije iz svojih ulica. "Slavka Batušića kod broja 33. Pokupili iz Čistoće prije nekih desetak dana, ekipa natrpala ponovo. Koliko god dolaze čim očiste odmah isti dan sve iz početka. Svakodnevno stanu s autima i samo izbacuju. Čak i ne bace u kontejner nego pokraj", piše u komentaru.

O sličnoj situaciji, ali u susjednom Prečkom, podsjetimo, pisali smo nedavno. "To jutro su odvezli hrpu preko koje se moralo preskakati, hodati po namočenim madracima i slično, pola sata kasnije vraćala sam se sa psom tim putem i već su četiri palete stajale! Nevjerojatno. A ovo prethodno smeće koje su navukli nije bilo tu "u dogovoru s Čistoćom" nego je stajalo i raslo jedno 3-4 mjeseca", napisala je tada jedna od stanovnica Prečkog ispod fotografija glomaznog otpada ostavljenog ispod stabla.