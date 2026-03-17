PRILOŽILI FOTOGRAFIJE

FOTO 'Živio krkanluk': Zagrepčani zgroženi prizorima iz Španskog

Zagreb: Štakori u Španskom
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.03.2026.
u 13:13

O sličnoj situaciji, ali u susjednom Prečkom, podsjetimo, pisali smo nedavno

"Ruglo u Španskom, 200 metara od reciklažnog dvorišta, sramota", opis je to pod fotografijom hrpe otpada u ulici Dobriše Cesarića. "Posvuda stanari ostavljaju svoju sliku", "Krivi su Tomašević i strani radnici pretpostavljam. Živio krkanluk", nizali su se komentari Zagrepčana koji su ironično komentirali već ustaljene prakse upiranja prstom u Grad kada je otpad u pitanju. 

Neki su priložili i fotografije iz svojih ulica. "Slavka Batušića kod broja 33. Pokupili iz Čistoće prije nekih desetak dana, ekipa natrpala ponovo. Koliko god dolaze čim očiste odmah isti dan sve iz početka. Svakodnevno stanu s autima i samo izbacuju. Čak i ne bace u kontejner nego pokraj", piše u komentaru.

O sličnoj situaciji, ali u susjednom Prečkom, podsjetimo, pisali smo nedavno. "To jutro su odvezli hrpu preko koje se moralo preskakati, hodati po namočenim madracima i slično, pola sata kasnije vraćala sam se sa psom tim putem i već su četiri palete stajale! Nevjerojatno. A ovo prethodno smeće koje su navukli nije bilo tu "u dogovoru s Čistoćom" nego je stajalo i raslo jedno 3-4 mjeseca", napisala je tada jedna od stanovnica Prečkog ispod fotografija glomaznog otpada ostavljenog ispod stabla.
Špansko Zagreb otpad smeće

Avatar Bijeli Gandalf
Bijeli Gandalf
13:48 17.03.2026.

Najveće rasulo u povijesti grada Zagreba ... od gospodskog i kulturnog središta postali smo odlagalište krupnog otpada ... šteta a bio je to jedan divan grad u svoje vrijeme

Avatar KristjeKralj
KristjeKralj
14:02 17.03.2026.

Prošli tjedan htio bacit razni otpad upravo na to reciklažno. Vrata velika zatvorena i odgovor iznutra: " ne primamo do daljnjeg ". Morao sam otići na Jarun sa autom puna smeća.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
13:44 17.03.2026.

Bar imamo sada razlog zašto je Zagreb prljav i zapušten. Nime, krivi su građani a ne nesposobni ljevičari u upravama. Iako bi iskusni joga treneri trebali biti vrh evolucije bar po svome pametovanju drugima.

